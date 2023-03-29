Станислав Еремин о рекомендациях МОК: «Надо готовиться, что мы будем в изоляции не один год»

Теги Станислав Еремин сборная России сборная России жен МОК олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Заслуженный тренер России Станислав Еремин прокомментировал рекомендации Международного олимпийского комитета не допускать россиян к участию в командных видах на Олимпийских играх.

«Рекомендации МОК не распространяются на командные виды? В сложившейся ситуации надо готовиться, что мы будем в изоляции не один год, что бы они ни говорили. Если даже кто‑то за нас, у нас сейчас столько противников, которые будут категорически против нашего участия в Играх! Прежде всего страны Прибалтики, а также некоторые страны, которые раньше были нам более дружественны. Если честно, то надо готовиться жить в нынешней ситуации не один год.

Что думаю о том, если кто‑то из спортсменов из индивидуальных видов выступит в нейтральном статусе? Сегодня у талантливых спортсменов крадут время, в которое они могли бы добиться больших успехов. Я не могу здесь ни обсуждать, ни осуждать спортсменов. Это решение каждого. Наверное, по своей совести, по своему воспитанию, по своей принадлежности к государству. Жизнь одна у каждого человека. И он ей распоряжается. У каждого есть свое мнение на этот счет», - сказал Еремин.

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7 комментариев

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ChipsRobber
Ответ Александр Игоревич
Сами то поняли что сказали
Я то понял, а ты явно не догнал.
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ChipsRobber
Ответ Александр Суходолов
А Путин тут при чём
А притом, что бан будет пока Путин жив, это минимум.
Вот причем.
0
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Александр Игоревич
Ответ ChipsRobber
Как-то мало ты Путину отмерил.
Сами то поняли что сказали
+1
0
+1
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Александр Суходолов
Ответ ChipsRobber
Как-то мало ты Путину отмерил.
А Путин тут при чём
+1
0
+1
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ChipsRobber
Ответ Александр Кудрявцев
Минимум лет так 5-7 не меньше а там видно будет
Как-то мало ты Путину отмерил.
+1
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Александр Кудрявцев
Ответ Стэн Смит
А раньше же все говорили, что это за три дня решится. А теперь поняли, что это надолго. Год пришлось ждать
Минимум лет так 5-7 не меньше а там видно будет
+2
0
+2
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Стэн Смит
А раньше же все говорили, что это за три дня решится. А теперь поняли, что это надолго. Год пришлось ждать
0
0
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