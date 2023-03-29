Станислав Еремин о рекомендациях МОК: «Надо готовиться, что мы будем в изоляции не один год»

Заслуженный тренер России Станислав Еремин прокомментировал рекомендации Международного олимпийского комитета не допускать россиян к участию в командных видах на Олимпийских играх.

«Рекомендации МОК не распространяются на командные виды? В сложившейся ситуации надо готовиться, что мы будем в изоляции не один год, что бы они ни говорили. Если даже кто‑то за нас, у нас сейчас столько противников, которые будут категорически против нашего участия в Играх! Прежде всего страны Прибалтики, а также некоторые страны, которые раньше были нам более дружественны. Если честно, то надо готовиться жить в нынешней ситуации не один год.

Что думаю о том, если кто‑то из спортсменов из индивидуальных видов выступит в нейтральном статусе? Сегодня у талантливых спортсменов крадут время, в которое они могли бы добиться больших успехов. Я не могу здесь ни обсуждать, ни осуждать спортсменов. Это решение каждого. Наверное, по своей совести, по своему воспитанию, по своей принадлежности к государству. Жизнь одна у каждого человека. И он ей распоряжается. У каждого есть свое мнение на этот счет», - сказал Еремин.

Единая лига ВТБ – все? Чемпионату России не нужны команды из соседних стран

«Когда вижу бросок Принтезиса, меня как будто колет в сердце». Ненад Крстич вспоминает ЦСКА