Генсек РФБ Наталья Водопьянова о рекомендациях МОК: «Невозможно все время плясать под чью-то шарманку»

Теги Наталья Водопьянова сборная России сборная России жен РФБ МОК Париж-2024 Баскетбол

Генеральный секретарь РФБ Наталья Водопьянова отреагировала на рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета по условиям допуска российских спортсменов на международные соревнования.

«Думаю, президент ОКР должен будет высказаться, в первую очередь. Считаю, все должны держать единую позицию.

Насколько хуже это будет для российского баскетбола? Мы же уже давно выступали и без флага, и без гимна. Невозможно все время плясать под чью-то шарманку. Наверное, когда-то это должно было произойти.

Мы не отчаиваемся, все равно будем работать и тренироваться. Будет ли все равно собираться сборная и прорабатывать международные матчи? Конечно, считаю, что каждая федерация будет делать все возможное, чтобы у спортсменов были игры, спарринги, но уже с кем — вопрос будет решаться на более высоком уровне», — сказала Водопьянова.

Во вторник МОК рекомендовал международным федерациям допускать до международных стартов российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов только в том случае, если они публично не высказывались в поддержку СВО.

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8 комментариев

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Андрей Степанов
Ответ avcgloronalduMU
этим то что плакать Кириленко в США Абросимова в США корстин во Франции кто ещё там же? - на западе?))
Илона пока в ВТБ)
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modano23
Ответ avcgloronalduMU
этим то что плакать Кириленко в США Абросимова в США корстин во Франции кто ещё там же? - на западе?))
Корстин в России, в Москве, Абросимова, в России, в Москве.
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Game Winner
Ну, в общем, сказала, что они в РФБ ничего не решают
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Ярик01
Насколько хуже это будет для российского баскетбола?
Учитывая, что женский и мужской баскетбол на уровне сборных днит уже 10 лет, это никак, нейтрально.
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Deathember
Вечно им шарманки виднеются повсюду.
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avcgloronalduMU
этим то что плакать
Кириленко в США
Абросимова в США
корстин во Франции
кто ещё там же? - на западе?))
0
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Mechel**
Так пляши под местную шарманку Медведевскую, например
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Al561
По поводу шарманки ветераны КПСС с ней бы поспорили)))
+3
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