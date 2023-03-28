Генсек РФБ Наталья Водопьянова о рекомендациях МОК: «Невозможно все время плясать под чью-то шарманку»

Генеральный секретарь РФБ Наталья Водопьянова отреагировала на рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета по условиям допуска российских спортсменов на международные соревнования.

«Думаю, президент ОКР должен будет высказаться, в первую очередь. Считаю, все должны держать единую позицию.

Насколько хуже это будет для российского баскетбола? Мы же уже давно выступали и без флага, и без гимна. Невозможно все время плясать под чью-то шарманку. Наверное, когда-то это должно было произойти.

Мы не отчаиваемся, все равно будем работать и тренироваться. Будет ли все равно собираться сборная и прорабатывать международные матчи? Конечно, считаю, что каждая федерация будет делать все возможное, чтобы у спортсменов были игры, спарринги, но уже с кем — вопрос будет решаться на более высоком уровне», — сказала Водопьянова.

Во вторник рекомендовал международным федерациям допускать до международных стартов российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов только в том случае, если они публично не высказывались в поддержку СВО.

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