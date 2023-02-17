Вышел фильм «Такие девушки как звезды» о женской сборной России 2000-х
Документальный фильм «Такие девушки как звезды», посвященный женской сборной России 2000-х годов, был представлен на ютуб-канале Единой лиги ВТБ.
«Илона Корстин, Мария Степанова, Светлана Абросимова, Оксана Рахматулина, Ольга Артешина, Ирина Осипова, Татьяна Щеголева – представительницы золотого поколения женской баскетбольной сборной России. Спортсменки десять лет не сходили с пьедесталов крупнейших турниров и побеждали под руководством разных тренеров», – говорится в аннотации к ролику.
Фильм «Такие девушки как звезды» снят по мотивам одноименной книги Александра Федотова.
Женская сборная России дважды завоевывала бронзовые медали Олимпийских игр (2004, 2008), трижды побеждала на чемпионатах Европы (2003, 2007, 2011), трижды становилась второй (2001, 2005, 2009), а также два раза выиграла серебро чемпионатов мира (2002, 2006).
Женская сборная России впервые за 12 лет вышла на чемпионат мира
Комментарии