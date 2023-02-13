Александр Ковалев после товарищеских матчей Россия – Беларусь: «Просмотрели игроков для нашей будущей сборной»

Главный тренер женской сборной России Александр Ковалев подвел итоги товарищеских матчей с командой Беларуси (45:63 и 71:61).

«Эти игры оказались очень полезны. Мы просмотрели игроков для нашей будущей сборной, которых, надеюсь, ждут хорошие перспективы. Они получили огромную пользу. Все-таки почти год у сборной России вообще не было международных матчей. Хотели, конечно, сыграть основным составом, но по ряду причин это не удалось.

Сегодняшней игрой более-менее доволен. Были и хорошие отрезки, и плохие. Но сейчас можно сказать, что в этой команде есть ряд игроков, которые готовы пополнить основной состав национальной сборной.

Хотелось бы отметить, что мы в первую очередь смотрели как раз реакцию игроков на стрессовые ситуации. Когда ты ведешь 20 очков – это одно, когда идет равная игра – совсем другое. У них были свои решения – правильные и неправильные. Но ошибки будут всегда. Конечно, хотелось бы делать поменьше потерь. Но в стрессовых ситуациях многие из девчонок выполнили установку. И это радует», – сказал Ковалев.

Открытый лагерь сборной России: новые имена и туманные перспективы