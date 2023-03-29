Кевин Гарнетт: «Если Лиллард продолжит свое дело в «Нью-Йорке», то его будут считать одним из лучших в истории»

Теги Кевин Гарнетт Нью-Йорк Портленд НБА Дэмиан Лиллард Шэмс Чарания Баскетбол

Член Зала славы Кевин Гарнетт выразил надежду, что разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда обменяют в «Нью-Йорк».

«Если Лиллард продолжит свое дело в «Нью-Йорке», если он будет делать то же самое, что в «Портленде», то его будут считать одним из лучших в истории.

Если он наберет 71 очков в «Мэдисон Сквер Гарден», как он делал это в «Роуз Гарден»... это будет что-то с чем-то. Мне бы очень хотелось посмотреть на него в «Нью-Йорке», – заявил Гарнетт.

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания ранее рассказал, что звездный разыгрывающий в межсезонье может быть отправлен в другой клуб.

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13 комментариев

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Aleksey Lisitsyn
Чисто гипотетически, кто бы был включен в трейд на Дейма. Давайте господа, накидывайте варианты
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Maturmalai
Ответ rpn.abramov
ну в принципе кайри ирвинга за такой же мешок картофели отдали. вопрос захочет ли этого портленд... если эти 3 игрока и еще 10000 драфтов то да. а так ну очень хз хз
За 6 месяцев Джоша Гарта, Портланд запросил и получил от тех же Никсов пик первого раунда.
Киря - псих, разлагавший командную атмосферу. Дамиан - образцовый чел с высокими морально-волевыми качествами.
Динвидди и Финней-Смит - далеко не мешок картофеля. Далласу их сейчас ой как не хватает.
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rpn.abramov
Ответ Maturmalai
Мне почему-то представляется, что Портленд запросит сильно больше.
ну в принципе кайри ирвинга за такой же мешок картофели отдали. вопрос захочет ли этого портленд...
если эти 3 игрока и еще 10000 драфтов то да. а так ну очень хз хз
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Maturmalai
Ответ Cubs-V
4 вряд ли. Фурнье+Роуз+Хартенштайн. Уже хватает.
Мне почему-то представляется, что Портленд запросит сильно больше.
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Maturmalai
Ответ Kemal Gul
Нью-Йорку уже давно нужна большая звезда, пусть даже если это не сделает их реальным контендером. А то со времён Кармело так никого и не было. Брансон и Рэндл, при всём уважении, не та величина, на МСГ должна быть хотя бы одна суперзвезда. Так что пусть Лиллард там порезвится под конец карьеры, будет хотя бы весело. Правда к гайкам при таком раскладе ни Никс, ни Дейм не приблизятся
Если звезда не делает команду контендером, то нафиг она нужна.
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Maturmalai
Лиллард пришелся бы ко двору в Нью-Йорке пару лет назад. Но у Нью-Йорка не было достаточно активов, чтобы на него выменять, а просто пики Портленд бы не взял.
А теперь неактуально, при наличии Брунзона и Квиклея. Они конечно не Лиллард, но в достаточной мере талантливы, а, главное, все еще молоды и перспективны.
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Cubs-V
Ответ Mr.BadGuy
Так и Никс с Лиллардом не будут суперконтендером. Учитывая его ЗП им придется отдать 3-4 игроков ротации
4 вряд ли. Фурнье+Роуз+Хартенштайн. Уже хватает.
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Целиноградец
Странный наброс от Биг Тикета. Лиллард супер талантливый снайпер, но вокруг него невозможно построить конкурентоспособную команду, плюс в защите он ни о чём. В какой бы город он не собрался, ему никогда не стать великим игроком. Да и не один клуб НБА его в качестве франчайза не рассматривает.
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Mr.BadGuy
Ответ melliur
Я бы не сказал что Бостен супер контендер, они могут отличаться в 2 раунде, но конечно это мало вероятно
Так и Никс с Лиллардом не будут суперконтендером. Учитывая его ЗП им придется отдать 3-4 игроков ротации
+2
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Daff Rogers
Интересно, нафига он нужен, если есть Брансон, который будет только прогрессировать.
+4
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Kemal Gul
Нью-Йорку уже давно нужна большая звезда, пусть даже если это не сделает их реальным контендером. А то со времён Кармело так никого и не было. Брансон и Рэндл, при всём уважении, не та величина, на МСГ должна быть хотя бы одна суперзвезда. Так что пусть Лиллард там порезвится под конец карьеры, будет хотя бы весело. Правда к гайкам при таком раскладе ни Никс, ни Дейм не приблизятся
+5
-1
+4
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melliur
Ответ Mr.BadGuy
Рэндл, Брансон и Лиллард по идее железно топ 5 востока, но при здоровых Бостоне, Милуоки и даже Филе на чемпиона как то не тянут. И смысл Лилларду менять шило на мыло. Все равно как не было гайки так и не будет.
Я бы не сказал что Бостен супер контендер, они могут отличаться в 2 раунде, но конечно это мало вероятно
+1
-4
-3
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Mr.BadGuy
Рэндл, Брансон и Лиллард по идее железно топ 5 востока, но при здоровых Бостоне, Милуоки и даже Филе на чемпиона как то не тянут. И смысл Лилларду менять шило на мыло. Все равно как не было гайки так и не будет.
+2
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