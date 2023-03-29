Кевин Гарнетт: «Если Лиллард продолжит свое дело в «Нью-Йорке», то его будут считать одним из лучших в истории»
Член Зала славы Кевин Гарнетт выразил надежду, что разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда обменяют в «Нью-Йорк».
«Если Лиллард продолжит свое дело в «Нью-Йорке», если он будет делать то же самое, что в «Портленде», то его будут считать одним из лучших в истории.
Если он наберет 71 очков в «Мэдисон Сквер Гарден», как он делал это в «Роуз Гарден»... это будет что-то с чем-то. Мне бы очень хотелось посмотреть на него в «Нью-Йорке», – заявил Гарнетт.
Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания ранее рассказал, что звездный разыгрывающий в межсезонье может быть отправлен в другой клуб.
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Киря - псих, разлагавший командную атмосферу. Дамиан - образцовый чел с высокими морально-волевыми качествами.
Динвидди и Финней-Смит - далеко не мешок картофеля. Далласу их сейчас ой как не хватает.
если эти 3 игрока и еще 10000 драфтов то да. а так ну очень хз хз
А теперь неактуально, при наличии Брунзона и Квиклея. Они конечно не Лиллард, но в достаточной мере талантливы, а, главное, все еще молоды и перспективны.