Член Зала славы выразил надежду, что разыгрывающего « » обменяют в «Нью-Йорк».

«Если Лиллард продолжит свое дело в «Нью-Йорке», если он будет делать то же самое, что в «Портленде», то его будут считать одним из лучших в истории.

Если он наберет 71 очков в «Мэдисон Сквер Гарден», как он делал это в «Роуз Гарден»... это будет что-то с чем-то. Мне бы очень хотелось посмотреть на него в « », – заявил Гарнетт.

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания ранее рассказал, что звездный разыгрывающий в межсезонье может быть отправлен в другой клуб.

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