Шэмс Чарания: «Не уверен, что мы снова увидим Лилларда в форме «Портленда»

Теги возможные переходы Портленд НБА Дэмиан Лиллард Шэмс Чарания Баскетбол

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал, что звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в межсезонье может быть отправлен в другой клуб.

«Не уверен, что мы снова увидим Дэмиана Лилларда в форме «Портленда».

Ожидаю, что летом будут серьезные обсуждения по этому вопросу», – заявил Чарания.

«Блэйзерс» не планируют использовать Лилларда в оставшихся встречах сезона, несмотря на то, что у команды остаются теоретические шансы на попадание в плей-ин.

Лиллард ранее заявил, что не заинтересован в перестройке состава «Портленда» и участии в этом процессе.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
armageddon123456
Ответ Xell
В Лал
Да Боже упаси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pro~dj
рад буду ошибиться, но наиболее вероятен путь Мело - последние годы в основном клубе будут хоть как-то спихнуть его контракт, чтобы не мешал перестройке, потом будет путешествие по лиге чисто годовыми подписаниями.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
Ответ Свежий
Вполне себе пошуметь можем мы от таких комментариев. В платежки команд может заглянуть надо для начала, не? Чтобы впихнуть его контрактище.
Для этого и существуют обмены, не ? Можно и уложиться в платёжки, прикинь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ernyko
5 лет такого контракта мало кто готов принять. Это габелла
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Свежий
Новость от 28 февраля:
Дэмиан Лиллард: «Готов умереть на этом холме»

Новость от 1 марта:
«Хорошо там, где нас нет». Дэмиан Лиллард объяснил, почему не желает покидать «Портленд»

Смех, да и только.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Archer_Great
Ответ scorp19
Помимо конского контракта это всё таки готовая суперзвезда, которая сезона 2 то ещё на топ уровне проведёт. И такой игрок может быть крайне интересен командам, которым чуть не хватает мощи чтоб за титул побороться. Запихни его сейчас в какой-нибудь Кливленд или Майами и вот уже не знаешь чего ожидать от такой команды. Может вполне себе пошуметь.
С возрастом повышается шанс получить травму, так сказать "накопительная" усталость организма дает о себе знать. И вот в случае с Лиллардом на одной чаше весов - вроде бы и готовая суперзвезда пусть и с конским контрактом, а на другой - потенциальные промах в процессе встраивания игрока в состав и травма, которая повесит этот контракт мертвым грузом. Объективно, будь Дэйму на три-четыре года меньше, его бы урвали с руками и ногами и со всеми контрактами и трейд-кикерами, но сейчас рисковать, да еще и, скорее всего, по СЭТу (влечет жесткий потолок) - это нужно быть в ситуации "победить здесь и сейчас или пошло оно всё в ребут") Таких команд сейчас...эмм...да не знаю, Финикс (пока КД там), ЛАЛ (пока АД и Леброн окончательно не бросили коней) и как-то на ум больше никто не приходит особо. Это я еще не беру во внимание ситуацию с платежками у клубов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Свежий
Ответ scorp19
Помимо конского контракта это всё таки готовая суперзвезда, которая сезона 2 то ещё на топ уровне проведёт. И такой игрок может быть крайне интересен командам, которым чуть не хватает мощи чтоб за титул побороться. Запихни его сейчас в какой-нибудь Кливленд или Майами и вот уже не знаешь чего ожидать от такой команды. Может вполне себе пошуметь.
Вполне себе пошуметь можем мы от таких комментариев. В платежки команд может заглянуть надо для начала, не? Чтобы впихнуть его контрактище.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Кутузов
Ответ Алексей Ермольчик
Так деньги уже от него никуда не убегут , и его слова про лояльность будут выглядеть пустым звуком , нет ?
Лиллард то может оставаться лояльным, но у боссов могут быть свои планы. Владелец решит уйти в перестройку и даст команду обменять Лилларда, вот и всё. Как будто в Портленде всем заправляет Дэйм)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
В Лал
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
Ответ armageddon123456
И куда его с его конским контрактом? Мужику 33 уже будет, как у Деда долголетия скорее всего не будет, еще пару сезонов и спад. И кому будет нужен ветеран без защиты, на адовом контракте? А, догадываюсь... Кьюбан, го СЭТ на Кайри
Помимо конского контракта это всё таки готовая суперзвезда, которая сезона 2 то ещё на топ уровне проведёт. И такой игрок может быть крайне интересен командам, которым чуть не хватает мощи чтоб за титул побороться. Запихни его сейчас в какой-нибудь Кливленд или Майами и вот уже не знаешь чего ожидать от такой команды. Может вполне себе пошуметь.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.BadGuy
Ответ armageddon123456
И куда его с его конским контрактом? Мужику 33 уже будет, как у Деда долголетия скорее всего не будет, еще пару сезонов и спад. И кому будет нужен ветеран без защиты, на адовом контракте? А, догадываюсь... Кьюбан, го СЭТ на Кайри
Всегда найдется ктото кто рискнет. Может быть например НОП рискнут
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
armageddon123456
И куда его с его конским контрактом? Мужику 33 уже будет, как у Деда долголетия скорее всего не будет, еще пару сезонов и спад. И кому будет нужен ветеран без защиты, на адовом контракте? А, догадываюсь... Кьюбан, го СЭТ на Кайри
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ермольчик
Ответ Yaderniy Duraley
Слава богу! Лиллард уже и так много времени потерял в пустую в этой дохлой команде без будующего. Если и вправда Лиллард вместо денег выберет титул и чемпионство, то я буду очень рад за него.
Так деньги уже от него никуда не убегут , и его слова про лояльность будут выглядеть пустым звуком , нет ?
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yaderniy Duraley
Ответ Алексей Дольский
В Голден Стейт вместо Пула)
Не надо пожалуйста
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yaderniy Duraley
Слава богу! Лиллард уже и так много времени потерял в пустую в этой дохлой команде без будующего. Если и вправда Лиллард вместо денег выберет титул и чемпионство, то я буду очень рад за него.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Дольский
В Голден Стейт вместо Пула)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий