Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал, что звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в межсезонье может быть отправлен в другой клуб.

«Не уверен, что мы снова увидим в форме « ».

Ожидаю, что летом будут серьезные обсуждения по этому вопросу», – заявил Чарания.

«Блэйзерс» не планируют использовать Лилларда в оставшихся встречах сезона, несмотря на то, что у команды остаются теоретические шансы на попадание в плей-ин.

Лиллард ранее заявил, что не заинтересован в перестройке состава «Портленда» и участии в этом процессе.

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