Шэмс Чарания: «Не уверен, что мы снова увидим Лилларда в форме «Портленда»
Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал, что звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в межсезонье может быть отправлен в другой клуб.
«Не уверен, что мы снова увидим Дэмиана Лилларда в форме «Портленда».
Ожидаю, что летом будут серьезные обсуждения по этому вопросу», – заявил Чарания.
«Блэйзерс» не планируют использовать Лилларда в оставшихся встречах сезона, несмотря на то, что у команды остаются теоретические шансы на попадание в плей-ин.
Лиллард ранее заявил, что не заинтересован в перестройке состава «Портленда» и участии в этом процессе.
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Смех, да и только.