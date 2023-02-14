Джейсон Тейтум и Дэмиан Лиллард – среди участников конкурса трехочковых на Матче звезд НБА

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Инсайдер Шэмс Чарания назвал участников конкурса трехочковых бросков, который состоится 18 февраля накануне Матча всех звезд НБА.

В список из 8 игроков вошли звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум и лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард.

Также в контесте примут участие Кевин Хертер («Сакраменто»), Тайлер Хирро («Майами»), Тайриз Халибертон и Бадди Хилд («Индиана»), Анферни Саймонс («Портленд») и Лаури Маркканен («Юта»).

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10 комментариев

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xamer 9
Ответ Руслан Султанов
По интереснее чем Слэм будет, уже который год!
Таковы приоритеты современной НБА
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Cash_flow
Белые не умеют прыгать, зато умеют поливать трёхи 👌🏻👌🏻👌🏻
Да победит же кто-нибудь из трио Хёртер, Хирро, Лаури
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Misha_Sapunov
хертер изи
0
-1
-1
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DonnyRu
Ответ Sonder
почему сразу деревянный, что за расизм это его натуральный цвет
Второй Дзюба...
такая же бездарность....
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-2
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Sonder
Ответ DonnyRu
Парни, я может дятел, но кому нахер интересно сколько деревянный 60 миллионный Лиллард попадет из за дуги?)))
почему сразу деревянный, что за расизм
это его натуральный цвет
+2
-1
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DonnyRu
Комментарий скрыт
+1
-11
-10
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Sonder
за Макара поболеть чтоли
+3
0
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Sonder
Давно 35 процентных на 3пт контест звать стали? Чтобы Татум 11 очков из 40 выбил?
+3
-4
-1
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Свежий
Мда, в конкурсе трех участвуют олл-стары, на СДК из Г-лиги челики 😐
+6
-1
+5
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Руслан Султанов
По интереснее чем Слэм будет, уже который год!
+13
0
+13
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