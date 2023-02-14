Джейсон Тейтум и Дэмиан Лиллард – среди участников конкурса трехочковых на Матче звезд НБА
Инсайдер Шэмс Чарания назвал участников конкурса трехочковых бросков, который состоится 18 февраля накануне Матча всех звезд НБА.
В список из 8 игроков вошли звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум и лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард.
Также в контесте примут участие Кевин Хертер («Сакраменто»), Тайлер Хирро («Майами»), Тайриз Халибертон и Бадди Хилд («Индиана»), Анферни Саймонс («Портленд») и Лаури Маркканен («Юта»).
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Да победит же кто-нибудь из трио Хёртер, Хирро, Лаури
такая же бездарность....
это его натуральный цвет