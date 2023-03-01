«Хорошо там, где нас нет». Дэмиан Лиллард объяснил, почему не желает покидать «Портленд»

Теги Кевин Гарнетт Портленд НБА Расселл Уэстбрук Джеймс Харден Дэмиан Лиллард Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард высказал мнение о влиянии обменов на карьеру баскетболистов.

Лиллард много раз говорил о том, что не хочет покидать «Блэйзерс».

«Посмотрите на Рассела Уэстбрука. Он ушел из «Тандер» в «Хьюстон», потом Джеймс Харден решил покинуть «Хьюстон», потом Расса обменяли в «Вашингтон», затем из «Вашингтона» в «Лейкерс», теперь ты в своей четвертой команде за четыре года, и на второй сезон в команде все говорят о том, что тебя опять нужно обменять. Теперь ты выходишь со скамейки запасных. Этот парень – член Зала славы, MVP. Это пример того, что хорошо там, где нас нет.

Я смотрю на НБА, просто смотрю на парней, у которых все складывалось замечательно, но потом внешний шум, даже если его совсем немного, оказывает какое-то влияние на решение, которое они принимают. Потом они остаются с этими последствиями наедине и в итоге ничего не получается. Посмотрите на Кевина Гарнетта. Он сделал это и все получилось. Но он – исключение», ‒ заявил Лиллард.

«Блэйзерс» на данный момент занимают 11-е место на Западе с результатом 29-32.

Лиллард неоднократно заявлял о своем желании принести чемпионство родной команде из Орегона. Лучшим результатом в карьере является выход в финал конференции в сезоне-18/19.

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10 комментариев

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Mr.BadGuy
Ответ Nikita Dorodenko
Лол, Мэлоуну 40 было. Относительный прайм.
Мэлоун до того года железный мужик был, как раз в тот год и сломался
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Nikita Dorodenko
Ответ Mr.BadGuy
Из удачных примеров ухода за гайкой звезды в прайме - Дэвис, Дюрант, Гарнетт в Бостон, Рэй Аллен дважды. Из неудачных Баркли и Мэлоун (относительный прайм), Харден в Нетс и пока что в 76, Расс в Рокетс, ПЖ в ОКС и ЛАК, Полупирс и Гарнет в Нетс, Кайри в Нетс, Дюрант в Нетс, Полукрыс в ЛАК и Рокетс, может еще кого то забыл.... Короче неудачных примеров явно больше.
Лол, Мэлоуну 40 было.
Относительный прайм.
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Kikir
Дэйм вспомни историю Дрекслера. И все тебе станет понятно
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Serik Alik
Ту матч Дэйм в последнее время, или он давал одно большое интервью где-то, а спортс, как обычно, поделил его на 200 частей?
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xamer 9
Ответ Mr.BadGuy
Из удачных примеров ухода за гайкой звезды в прайме - Дэвис, Дюрант, Гарнетт в Бостон, Рэй Аллен дважды. Из неудачных Баркли и Мэлоун (относительный прайм), Харден в Нетс и пока что в 76, Расс в Рокетс, ПЖ в ОКС и ЛАК, Полупирс и Гарнет в Нетс, Кайри в Нетс, Дюрант в Нетс, Полукрыс в ЛАК и Рокетс, может еще кого то забыл.... Короче неудачных примеров явно больше.
«Короче неудачных примерно явно больше.»

Так и должно быть. Титул выигрывает одна команда, а звёзд много)
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Mr.BadGuy
Из удачных примеров ухода за гайкой звезды в прайме - Дэвис, Дюрант, Гарнетт в Бостон, Рэй Аллен дважды.
Из неудачных Баркли и Мэлоун (относительный прайм), Харден в Нетс и пока что в 76, Расс в Рокетс, ПЖ в ОКС и ЛАК, Полупирс и Гарнет в Нетс, Кайри в Нетс, Дюрант в Нетс, Полукрыс в ЛАК и Рокетс, может еще кого то забыл....
Короче неудачных примеров явно больше.
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Вадим Сидоров
Все помешались за счёт этих перстней, в Зал Славы он и без перстней попадёт.
+1
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Light Yagami
Про Расса в точку. Да, он еще показывал крутую игру в Хьюстане и Уашингтане, но в OKC он был бы тем же Уэстбруком и давал бы шоу тайм, попутно затаскивая тандеров в плов.
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armageddon123456
Так это... Играй нормально или не проси обменов - тогда и не будет 4х клубов за 4 года (это я про Расса и Хардена, их меняли либо по запросу либо от рукожопости (это именно про Расса в последние 2 года))
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demx
Хороший мужик этот Лиллард.
+11
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+9
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