Звездный разыгрывающий « » высказал мнение о влиянии обменов на карьеру баскетболистов.

Лиллард много раз говорил о том, что не хочет покидать «Блэйзерс».

«Посмотрите на . Он ушел из «Тандер» в «Хьюстон», потом решил покинуть «Хьюстон», потом Расса обменяли в «Вашингтон», затем из «Вашингтона» в «Лейкерс», теперь ты в своей четвертой команде за четыре года, и на второй сезон в команде все говорят о том, что тебя опять нужно обменять. Теперь ты выходишь со скамейки запасных. Этот парень – член Зала славы, MVP. Это пример того, что хорошо там, где нас нет.

Я смотрю на НБА, просто смотрю на парней, у которых все складывалось замечательно, но потом внешний шум, даже если его совсем немного, оказывает какое-то влияние на решение, которое они принимают. Потом они остаются с этими последствиями наедине и в итоге ничего не получается. Посмотрите на . Он сделал это и все получилось. Но он – исключение», ‒ заявил Лиллард.

«Блэйзерс» на данный момент занимают 11-е место на Западе с результатом 29-32.

Лиллард неоднократно заявлял о своем желании принести чемпионство родной команде из Орегона. Лучшим результатом в карьере является выход в финал конференции в сезоне-18/19.

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