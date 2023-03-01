«Хорошо там, где нас нет». Дэмиан Лиллард объяснил, почему не желает покидать «Портленд»
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард высказал мнение о влиянии обменов на карьеру баскетболистов.
Лиллард много раз говорил о том, что не хочет покидать «Блэйзерс».
«Посмотрите на Рассела Уэстбрука. Он ушел из «Тандер» в «Хьюстон», потом Джеймс Харден решил покинуть «Хьюстон», потом Расса обменяли в «Вашингтон», затем из «Вашингтона» в «Лейкерс», теперь ты в своей четвертой команде за четыре года, и на второй сезон в команде все говорят о том, что тебя опять нужно обменять. Теперь ты выходишь со скамейки запасных. Этот парень – член Зала славы, MVP. Это пример того, что хорошо там, где нас нет.
Я смотрю на НБА, просто смотрю на парней, у которых все складывалось замечательно, но потом внешний шум, даже если его совсем немного, оказывает какое-то влияние на решение, которое они принимают. Потом они остаются с этими последствиями наедине и в итоге ничего не получается. Посмотрите на Кевина Гарнетта. Он сделал это и все получилось. Но он – исключение», ‒ заявил Лиллард.
«Блэйзерс» на данный момент занимают 11-е место на Западе с результатом 29-32.
Лиллард неоднократно заявлял о своем желании принести чемпионство родной команде из Орегона. Лучшим результатом в карьере является выход в финал конференции в сезоне-18/19.
71 очко – новая нормальность в НБА? Дэмиану Лилларду даже не понадобился овертайм
Относительный прайм.
Так и должно быть. Титул выигрывает одна команда, а звёзд много)
Из неудачных Баркли и Мэлоун (относительный прайм), Харден в Нетс и пока что в 76, Расс в Рокетс, ПЖ в ОКС и ЛАК, Полупирс и Гарнет в Нетс, Кайри в Нетс, Дюрант в Нетс, Полукрыс в ЛАК и Рокетс, может еще кого то забыл....
Короче неудачных примеров явно больше.