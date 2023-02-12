Дэмиан Лиллард: «Джош Харт откажется от опции продления в нынешнем контракте»

Теги Нью-Йорк Портленд НБА Дэмиан Лиллард Джош Харт Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард объяснил, почему клуб обменял защитника Джоша Харта в «Нью-Йорк» перед дедлайном.

«Вероятно, он откажется от опции продления в нынешнем контракте. И я полагаю, что на него будет большой спрос на рынке свободных агентов.

Высока вероятность, что вы потеряете игрока, если не собираетесь повторить предложение, которое он получит», – сказал Лиллард.

«Блэйзерс» получили за Харта Кэма Реддиша, Райана Арчидиаконо, Святослава Михайлюка, а также защищенный выбор в первом раунде драфта-2023 (защищен в лотерее; если защита сработает, то «Портленд» получит четыре пика второго раунда).

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3 комментария

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Ryan T.
Рэддиш вполне неплох был с "Оклахомой". В атаке точно будет полезнее Харта. Плюс наконец-то нормальные для тройки габариты (203 см). Плюс моложе на 4 года.
Другое дело, что Гранта тоже надо было менять.
А то он 45 лямов требует, а сам еле 20 очков набирает.
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Marduhai
Сам Харт это не заявлял... Дейм просто ему подыгрывает, но эта "двоечка" выглядит достаточно примитивно.
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Nightyork97
Да ладно, ПТБ получил очень много за истекающий контракт кореша Брансона. Это хорошая сделка для ПТБ
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