Дэмиан Лиллард: «Джош Харт откажется от опции продления в нынешнем контракте»
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард объяснил, почему клуб обменял защитника Джоша Харта в «Нью-Йорк» перед дедлайном.
«Вероятно, он откажется от опции продления в нынешнем контракте. И я полагаю, что на него будет большой спрос на рынке свободных агентов.
Высока вероятность, что вы потеряете игрока, если не собираетесь повторить предложение, которое он получит», – сказал Лиллард.
«Блэйзерс» получили за Харта Кэма Реддиша, Райана Арчидиаконо, Святослава Михайлюка, а также защищенный выбор в первом раунде драфта-2023 (защищен в лотерее; если защита сработает, то «Портленд» получит четыре пика второго раунда).
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Другое дело, что Гранта тоже надо было менять.
А то он 45 лямов требует, а сам еле 20 очков набирает.