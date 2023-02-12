Дэмиан Лиллард: «Джош Харт откажется от опции продления в нынешнем контракте»

Разыгрывающий « » объяснил, почему клуб обменял защитника в « » перед дедлайном.

«Вероятно, он откажется от опции продления в нынешнем контракте. И я полагаю, что на него будет большой спрос на рынке свободных агентов.

Высока вероятность, что вы потеряете игрока, если не собираетесь повторить предложение, которое он получит», – сказал Лиллард.

«Блэйзерс» получили за Харта Кэма Реддиша, Райана Арчидиаконо, Святослава Михайлюка, а также защищенный выбор в первом раунде драфта-2023 (защищен в лотерее; если защита сработает, то «Портленд» получит четыре пика второго раунда).

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки