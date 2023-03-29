Дрэймонд Грин во 2-й четверти матча с «Пеликанс» вступал в стычки с Ингрэмом и Джонсом

Теги происшествия Голден Стэйт Новый Орлеан НБА видео Дрэймонд Грин Брэндон Ингрэм Херберт Джонс Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во второй четверти матча с «Новым Орлеаном» (120:109) вступал в стычки с игроками соперника Брэндоном Ингрэмом и Хербертом Джонсом.

Инцидент с Ингрэмом случился из-за фола Грина, который после просмотра повтора был переквалифицирован в неспортивный первой степени. За действия после игрового эпизода оба баскетболиста получили по техническому.

Технический фол стал для Грина 17-м в сезоне, что повлечет штраф в 5000 долларов. За 18-й фол Дрэймонд будет дисквалифицирован на одну игру.

Вскоре Дрэймонд столкнулся с Джонсом и упал на него. Началось выяснение отношений, но баскетболистов вскоре разняли.

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6 комментариев

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Nightyork97
Один из самых мерзких игроков в лиге. Глоры ГСВ будут защищать эту грязь по последнего, его нужно было удалить до конца игры. Он не умеет проигрывать, специально дергает своими ногами с целью провоцировать людей.
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Джонни-массажист
Andraey, ну ну некрасиво так явно в пятую точку Грина при всем честном народе целовать то🤣🤣🤣🤣
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Andraey
В 1-м эпизоде обычный фол Грину в защите. Затем пошла провокация от Ингрема и Грин повёлся. За что там неспортивный?
Во-2 эпизоде спорный свисток фола в нападении. Джонс двигался подставляясь под Грина. Да, в момент столкновения обе ноги Джонса касались паркета. Но он семенил ногами подвигаясь к Грину.
Грин упал на Джонса. Ну а куда ему ещё падать, если тот подсаживается под него когда Грин выпрыгивает на кольцо и смотрит строго вверх.
Должен признать, ничего особо злобного тут Грин не вытворял. Ну и завёл команду. Что тоже важно.
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Андрей Михайленко
Ответ Руслан Султанов
Это думаю и перевернуло игру! Пацаны из Нью проиграли психологически!
Да? ну после этого отрыв вырос к перерыву. Был перекур выдохнуть, отпустить эмоции. Тренерское поражение. Грин цепляет соперников в каждом матче или через один...
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Grom21Dima
Момент с Джонсом. Грин влетает в игрока Пеликанс, звучит свисток, Джонс падает точно перед нападающим. То, что прямо перед ним падает игрок соперников, Грин не мог не понимать.В этой ситуации игрок, дабы избежать своей и чужой травмы, смотрит под ноги, поскольку свисток был, и за подбор, в случае промаха, бороться не нужно. Грин же, демонстративно смотрит вверх, успевает сделать 2 шага и на третий прописывает Джонсу. Этот эпизод происходит сразу же после длительной перепалки с Ингремом, после которой Дрей был "на взводе". Если учитывать репутацию и характер Дреймонда, можно с большой долей вероятности, сделать заключение, что Грин намеренно ударил оппонента. Судьи перестраховались. Как болельщик ГСВ, я, конечно, рад победе, но на мой взгляд, в таком важном эпизоде игры, судьи допустили большую ошибку, не удалив его с площадки.Грину в очередной раз огромный антиреспект!
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Руслан Султанов
Это думаю и перевернуло игру! Пацаны из Нью проиграли психологически!
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