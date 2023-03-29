Форвард « » во второй четверти матча с « » (120:109) вступал в стычки с игроками соперника и .

Инцидент с Ингрэмом случился из-за фола Грина, который после просмотра повтора был переквалифицирован в неспортивный первой степени. За действия после игрового эпизода оба баскетболиста получили по техническому.

Технический фол стал для Грина 17-м в сезоне, что повлечет штраф в 5000 долларов. За 18-й фол Дрэймонд будет дисквалифицирован на одну игру.

Вскоре Дрэймонд столкнулся с Джонсом и упал на него. Началось выяснение отношений, но баскетболистов вскоре разняли.

Диллон Брукс позиционирует себя главным злодеем НБА. Но без командных успехов он кажется клоуном

Единая лига ВТБ – все? Чемпионату России не нужны команды из соседних стран