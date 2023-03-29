Дрэймонд Грин во 2-й четверти матча с «Пеликанс» вступал в стычки с Ингрэмом и Джонсом
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во второй четверти матча с «Новым Орлеаном» (120:109) вступал в стычки с игроками соперника Брэндоном Ингрэмом и Хербертом Джонсом.
Инцидент с Ингрэмом случился из-за фола Грина, который после просмотра повтора был переквалифицирован в неспортивный первой степени. За действия после игрового эпизода оба баскетболиста получили по техническому.
Технический фол стал для Грина 17-м в сезоне, что повлечет штраф в 5000 долларов. За 18-й фол Дрэймонд будет дисквалифицирован на одну игру.
Вскоре Дрэймонд столкнулся с Джонсом и упал на него. Началось выяснение отношений, но баскетболистов вскоре разняли.
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Во-2 эпизоде спорный свисток фола в нападении. Джонс двигался подставляясь под Грина. Да, в момент столкновения обе ноги Джонса касались паркета. Но он семенил ногами подвигаясь к Грину.
Грин упал на Джонса. Ну а куда ему ещё падать, если тот подсаживается под него когда Грин выпрыгивает на кольцо и смотрит строго вверх.
Должен признать, ничего особо злобного тут Грин не вытворял. Ну и завёл команду. Что тоже важно.