Дрэймонд Грин был удален за стычку с Айзейей Стюартом

Форвард « » заработал удаление в концовке матча против « » (119:122).

Грин вел ожесточенную борьбу за подбор с Айзейей Стюартом. Игроки обменялись толчками и получили технические фолы. Для Грина техническое замечание стало вторым в матче, поэтому форвард был вынужден покинуть площадку.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться