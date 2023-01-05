Дрэймонд Грин был удален за стычку с Айзейей Стюартом

Теги происшествия Детройт Голден Стэйт НБА видео Дрэймонд Грин Айзейя Стюарт Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заработал удаление в концовке матча против «Детройта» (119:122).

Грин вел ожесточенную борьбу за подбор с Айзейей Стюартом. Игроки обменялись толчками и получили технические фолы. Для Грина техническое замечание стало вторым в матче, поэтому форвард был вынужден покинуть площадку.

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6 комментариев

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Cubs-V
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Ответ Pavel Egorov
Классно Грина слил Стюарт. Подло с точки зрения баскетбола, но он точно знал, что делал. Грин уходил от столкновения, как мог. Знал, что его выкинут. Косвенно, получается, судьи тоже на результат повлияли. Я так и не понял за что Грину дали первый технический. Можете сказать, что концовка матча от этого выиграла? Как посмотреть :-(
Что он знал?
Тактик и мыслитель Стюарт из Детройта все просчитал?
Грин, эмоциональный псих, когда не идет игра.
И не нужно подводить другие итоги.
Что подлого? В первом моменте игровая ситуация. Во второй, Грин схватил за майку
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RayRay
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Походу, Грин ожидал другого. А паренёк оказался с яйцами.
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Вася Пупкин
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Если под конец карьеры Стюарта кому-то в голову придёт сделать для него видео-трибьют, то там будут одни драки )
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Pavel Egorov
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Классно Грина слил Стюарт. Подло с точки зрения баскетбола, но он точно знал, что делал. Грин уходил от столкновения, как мог. Знал, что его выкинут. Косвенно, получается, судьи тоже на результат повлияли. Я так и не понял за что Грину дали первый технический. Можете сказать, что концовка матча от этого выиграла? Как посмотреть :-(
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Михаил Тимофеев
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чето побоялся сразу в лицо бить да?
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Александр Горлов
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Гангста Грин взял выходной
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