Дрэймонд Грин был удален за стычку с Айзейей Стюартом
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заработал удаление в концовке матча против «Детройта» (119:122).
Грин вел ожесточенную борьбу за подбор с Айзейей Стюартом. Игроки обменялись толчками и получили технические фолы. Для Грина техническое замечание стало вторым в матче, поэтому форвард был вынужден покинуть площадку.
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Тактик и мыслитель Стюарт из Детройта все просчитал?
Грин, эмоциональный псих, когда не идет игра.
И не нужно подводить другие итоги.
Что подлого? В первом моменте игровая ситуация. Во второй, Грин схватил за майку