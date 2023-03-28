Бену Симмонсу не потребуется операция. Игрок будет готов к тренировочному лагерю

По словам агента Бена Симмонса Берни Ли, свингмену « » не потребуется операция.

Ожидается, что игрок будет участвовать в предсезонном тренировочном лагере с первого дня без ограничений и проблем.

Сегодня «Нетс» официально объявили, что Симмонс пропустит оставшиеся матчи сезона из-за проблем со спиной. Ранее обследование выявило у него защемление нерва позвоночника.

Главный тренер команды Жак Вон заявил, что Симмонс начинает программу реабилитации.

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