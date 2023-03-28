Бену Симмонсу не потребуется операция. Игрок будет готов к тренировочному лагерю

Теги травмы Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

По словам агента Бена Симмонса Берни Ли, свингмену «Бруклина» не потребуется операция.

Ожидается, что игрок будет участвовать в предсезонном тренировочном лагере с первого дня без ограничений и проблем.

Сегодня «Нетс» официально объявили, что Симмонс пропустит оставшиеся матчи сезона из-за проблем со спиной. Ранее обследование выявило у него защемление нерва позвоночника.

Главный тренер команды Жак Вон заявил, что Симмонс начинает программу реабилитации.

Защитный перекос, множество головоломок и новые роли Бриджеса с Томасом: чего ждать от обновленных «Нетс»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Райли Карри
операция? я вам по секрету скажу. даже обследование нужно тому, кто в нём нуждается. а в случае с Беном, ему не к травматологу, а к мозгоправу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
korj88
Это уже не баскетболист
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr.snooker
В перчатках опять тренироваться будет 😂эх какой же топовый жмур этот Беня🤡
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serginn
Ух ты, без ограничений и проблем. Порвет предсезонку!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий