Новым агентом Бена Симмонса, скорее всего, станет Берни Ли
Ожидается, что разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс наймет Берни Ли в качестве своего нового агента, сообщает журналист The Athletic Джон Кравчински.
Клиентами Ли также являются Джимми Батлер, Джастин Холидэй и Крис Данн.
Ранее стало известно, что Симмонс и агентство Klutch Sports приняли обоюдное решение прекратить сотрудничество.
Компания представляла интересы Симмонса с тех пор, как он пришел в НБА под первым номером драфта в 2016 году. Агентство инициировало переговоры о пятилетнем продлении контракта игрока на сумму 177 миллионов долларов в 2019 году.
В текущем сезоне игрок набирает 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи в 42 играх регулярного чемпионата. Симмонс пропустил более месяца из-за болей в спине и колене.
Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться
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