Новым агентом Бена Симмонса, скорее всего, станет Берни Ли

Ожидается, что разыгрывающий « » наймет Берни Ли в качестве своего нового агента, сообщает журналист The Athletic Джон Кравчински.

Клиентами Ли также являются Джимми Батлер, Джастин Холидэй и Крис Данн.

Ранее стало известно, что Симмонс и агентство Klutch Sports приняли обоюдное решение прекратить сотрудничество.

Компания представляла интересы Симмонса с тех пор, как он пришел в НБА под первым номером драфта в 2016 году. Агентство инициировало переговоры о пятилетнем продлении контракта игрока на сумму 177 миллионов долларов в 2019 году.

В текущем сезоне игрок набирает 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи в 42 играх регулярного чемпионата. Симмонс пропустил более месяца из-за болей в спине и колене.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться