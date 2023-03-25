У Бена Симмонса диагностировали защемление нерва

Теги травмы Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

«Нетс» проинформировали о том, что обследование выявило защемление нерва позвоночника у форварда команды Бена Симмонса. Из-за этого сроки его возвращения на площадку не определены.

Ранее сообщалось, что у игрока боли в спине и колене. Однако главный тренер «Бруклина» Жак Вон выражал уверенность в том, что в скором времени Симмонс вернется на паркет.

В этом сезоне отыграл в 42 матчах, в среднем набирая 6,9 очка, 6,1 передачи и 4,3 подбора.  

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5 комментариев

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Федерико Сан-Фелипе
А ещё защемление уверенности
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Лиллард унижатель!
Ответ Mr. FLY
Тут, как мне кажется, половина баскетбольной ветки играла/играет в баскетбол на хорошем уровне, и у меня в голове не укладывается, что куча целая ребят обычных бросает (именно бросает) мяч точнее и с лучшей техникой, чем профессиональный атлет на самом высоком в мире уровне. Что не так с Беном, я не знаю, но жизнь у него удалась, поздравляю. Пусть лечит спину)
Он на тренировках точно бросает даже с не стандартной техникой. Его проблема в голове.
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Денис Кёнигсберг
Интересно, в будущем кто-то больше минималки ему даст? Фила, а потом Бруклин просто сжигают деньги
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kolyan#15
Неужели ему дадут потом еще один контракт в лиге?
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Mr. FLY
Тут, как мне кажется, половина баскетбольной ветки играла/играет в баскетбол на хорошем уровне, и у меня в голове не укладывается, что куча целая ребят обычных бросает (именно бросает) мяч точнее и с лучшей техникой, чем профессиональный атлет на самом высоком в мире уровне. Что не так с Беном, я не знаю, но жизнь у него удалась, поздравляю. Пусть лечит спину)
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