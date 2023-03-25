У Бена Симмонса диагностировали защемление нерва

«Нетс» проинформировали о том, что обследование выявило защемление нерва позвоночника у форварда команды . Из-за этого сроки его возвращения на площадку не определены.

Ранее сообщалось, что у игрока боли в спине и колене. Однако главный тренер « » Жак Вон выражал уверенность в том, что в скором времени Симмонс вернется на паркет.

В этом сезоне отыграл в 42 матчах, в среднем набирая 6,9 очка, 6,1 передачи и 4,3 подбора.