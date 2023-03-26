Жак Вон: «Бен Симмонс, вероятно, не присоединится к «Нетс» до конца сезона»

Теги травмы Бруклин Жак Вон НБА Бен Симмонс Баскетбол

По словам главного тренера «Бруклина» Жака Вона, команда не рассчитывает на возвращение свингмена Бена Симмонса в строй в этом сезоне.

«Честно говоря, он, вероятно, не присоединится к нам до конца сезона», – заявил тренер.

Обследование выявило у Симмонса защемление нерва позвоночника. Сроки его возвращения на площадку не установлены.

В субботу Симмонс пропустил 16-й матч подряд. В нынешнем сезоне он сыграл в 42 матчах, набирая в среднем 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи.

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий

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4 комментария

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DonaldBrashear 2.0
по сути, второй сезон можно сказать, пропустил.

пора выкупать контракт и пусть кто хочет, его на минималку подписывает, может найдутся такие глупцы.

чучело, а не игрок.
+6
-4
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Muerte
Ответ софочка
Усиление для Нетс
Отличный обмен для Нетс, говорили они)))
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0
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софочка
Усиление для Нетс
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-2
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Yaderniy Duraley
В китай
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