Жак Вон: «Бен Симмонс, вероятно, не присоединится к «Нетс» до конца сезона»
По словам главного тренера «Бруклина» Жака Вона, команда не рассчитывает на возвращение свингмена Бена Симмонса в строй в этом сезоне.
«Честно говоря, он, вероятно, не присоединится к нам до конца сезона», – заявил тренер.
Обследование выявило у Симмонса защемление нерва позвоночника. Сроки его возвращения на площадку не установлены.
В субботу Симмонс пропустил 16-й матч подряд. В нынешнем сезоне он сыграл в 42 матчах, набирая в среднем 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи.
Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий
пора выкупать контракт и пусть кто хочет, его на минималку подписывает, может найдутся такие глупцы.
чучело, а не игрок.