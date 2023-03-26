Жак Вон: «Бен Симмонс, вероятно, не присоединится к «Нетс» до конца сезона»

По словам главного тренера « » Жака Вона, команда не рассчитывает на возвращение свингмена в строй в этом сезоне.

«Честно говоря, он, вероятно, не присоединится к нам до конца сезона», – заявил тренер.

Обследование выявило у Симмонса защемление нерва позвоночника. Сроки его возвращения на площадку не установлены.

В субботу Симмонс пропустил 16-й матч подряд. В нынешнем сезоне он сыграл в 42 матчах, набирая в среднем 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи.

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