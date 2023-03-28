Бен Симмонс пропустит остаток сезона из-за проблем со спиной
Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс пропустит оставшиеся матчи сезона из-за проблем со спиной, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Главный тренер команды Жак Вон заявил, что игрок начинает программу реабилитации.
Обследование выявило у Симмонса защемление нерва позвоночника. Австралиец не играет с 15 февраля.
В нынешнем сезоне Симмонс сыграл 42 матча, набирая в среднем 6,9 очка, 6,3 подбора, 6,1 передачи и 1,3 перехвата.
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Новость с официального сайта НБА