Бен Симмонс пропустит остаток сезона из-за проблем со спиной

Теги травмы Бруклин Жак Вон НБА Бен Симмонс Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс пропустит оставшиеся матчи сезона из-за проблем со спиной, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Главный тренер команды Жак Вон заявил, что игрок начинает программу реабилитации.

Обследование выявило у Симмонса защемление нерва позвоночника. Австралиец не играет с 15 февраля.

В нынешнем сезоне Симмонс сыграл 42 матча, набирая в среднем 6,9 очка, 6,3 подбора, 6,1 передачи и 1,3 перехвата.

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8 комментариев

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Tim Timson
здоровья.деньги то уже есть. играть в баскет не надо . к Парсонсу в аналитики))
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Kemal Gul
Кто бы мог подумать ещё в 2019, что спустя 4 года из филадельфийский парочки Фульц-Симмонс именно у Маркелла будет больше шансов провести достойную карьеру в НБА, чем у Бена. Печаль
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Денис Кёнигсберг
Я ему завидую.... Но не завидую его фанатам, если такие есть
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artem_71m
Ответ Мурзин Ринат
Только не надо хейтить Бэна, у него хотя бы веская причина есть, а где Уиггинс то?? Почему все делают вид, что все нормально! Даже на тв и сми ничего, как будто заказ молчать, да бренд Гсв не хило приносит денег лиге, но все же странная история
03/28/2023, 9:13 AM

Andrew Wiggins: Remains without target return date

The Warriors list Wiggins (personal) as out for Tuesday’s game against the Pelicans.

Новость с официального сайта НБА
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vlasovsport
Странная у него спина - с носом, ушами и глазами.
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artem_71m
Можно написать так, "Бен Симонс пропустит остаток НБА"
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Мурзин Ринат
Только не надо хейтить Бэна, у него хотя бы веская причина есть, а где Уиггинс то?? Почему все делают вид, что все нормально! Даже на тв и сми ничего, как будто заказ молчать, да бренд Гсв не хило приносит денег лиге, но все же странная история
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олси
блин. как неожиданно . А вообще хорошо бы писать какого сезона .
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