Патрик Беверли о жесте в адрес Леброна: «Я просто играл в баскетбол»
Защитник «Чикаго» Патрик Беверли в концовке игры со своей бывшей командой «Лейкерс» (118:108) самоутвердился над форвардом Леброном Джеймсом.
Обманув Леброна и реализовав через него средний бросок, Беверли продемонстрировал ему жест «слишком маленький».
«Я просто играл в баскетбол.
Само собой, приятно увидеть старых одноклубников, тренеров, под началом которых ты работал», – заявил Беверли.
В феврале «Лейкерс» обменяли Беверли в «Юту», после чего игрок перешел в «Чикаго».
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