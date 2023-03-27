Патрик Беверли о жесте в адрес Леброна: «Я просто играл в баскетбол»

Теги Чикаго Леброн Джеймс Лейкерс НБА Патрик Беверли Баскетбол

Защитник «Чикаго» Патрик Беверли в концовке игры со своей бывшей командой «Лейкерс» (118:108) самоутвердился над форвардом Леброном Джеймсом.

Обманув Леброна и реализовав через него средний бросок, Беверли продемонстрировал ему жест «слишком маленький».

«Я просто играл в баскетбол.

Само собой, приятно увидеть старых одноклубников, тренеров, под началом которых ты работал», – заявил Беверли.

В феврале «Лейкерс» обменяли Беверли в «Юту», после чего игрок перешел в «Чикаго».

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1 комментарий

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Аркадий Байдерин
«Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!»
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