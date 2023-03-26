Патрик Беверли посмеялся над «Лейкерс» накануне первого матча против своей бывшей команды

Теги Чикаго Лейкерс НБА фото Патрик Беверли Баскетбол

Разыгрывающий «Чикаго» Патрик Беверли накануне первого матча против «Лейкерс» после обмена посмеялся над своей бывшей командой.

Игрок опубликовал в соцсети фотографию с упаковкой туалетной бумаги с надписью «ультра мягкая».

«В эти выходные возвращаюсь в Калифорнию. Приготовьте свои камеры», – написал Беверли.

«Буллс» и «Лейкерс» проведут два матча за четыре дня – 26 марта в Лос-Анджелесе и 29 марта в Чикаго.

«Был бы лучшим наркоторговцем без баскетбола». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли – враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
unrecyclable
Это он для себя бумагу видимо взял, закончит с 5 очами и 2 подборами, что-то в этом духе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Без Дерозана вам ппц. Твердый ты наш хм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий