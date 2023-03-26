Патрик Беверли посмеялся над «Лейкерс» накануне первого матча против своей бывшей команды

Разыгрывающий «Чикаго» Патрик Беверли накануне первого матча против « » после обмена посмеялся над своей бывшей командой.

Игрок опубликовал в соцсети фотографию с упаковкой туалетной бумаги с надписью «ультра мягкая».

«В эти выходные возвращаюсь в Калифорнию. Приготовьте свои камеры», – написал Беверли.

«Буллс» и «Лейкерс» проведут два матча за четыре дня – 26 марта в Лос-Анджелесе и 29 марта в .

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