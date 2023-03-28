Расселл Уэстбрук забросил невероятную «свечу», но мяч не был засчитан
Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук во время матча против «Чикаго» (124:112) забросил невероятную свечу в проходе с сопротивлением Коби Уайта.
Курьезный эпизод произошел за 8:51 до конца четвертой четверти. Судьи не засчитали попадание, зафиксировав, что мяч ушел за пределы площадки от рук Уэстбрука.
Уэстбрук посчитал, что соперник сфолил на нем, и высказал недовольство арбитру.
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
Комментарии