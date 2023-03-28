Расселл Уэстбрук забросил невероятную «свечу», но мяч не был засчитан

Теги Чикаго Клипперс НБА видео Расселл Уэстбрук Коби Уайт Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук во время матча против «Чикаго» (124:112) забросил невероятную свечу в проходе с сопротивлением Коби Уайта.

Курьезный эпизод произошел за 8:51 до конца четвертой четверти. Судьи не засчитали попадание, зафиксировав, что мяч ушел за пределы площадки от рук Уэстбрука.

Уэстбрук посчитал, что соперник сфолил на нем, и высказал недовольство арбитру. 

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий