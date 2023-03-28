Расселл Уэстбрук забросил невероятную «свечу», но мяч не был засчитан

Разыгрывающий «Клипперс» во время матча против « » (124:112) забросил невероятную свечу в проходе с сопротивлением .

Курьезный эпизод произошел за 8:51 до конца четвертой четверти. Судьи не засчитали попадание, зафиксировав, что мяч ушел за пределы площадки от рук Уэстбрука.

Уэстбрук посчитал, что соперник сфолил на нем, и высказал недовольство арбитру.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?