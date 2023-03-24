Кендрик Перкинс: «Кавай входит в Топ-10 лучших баскетболистов лиги»

Теги Кендрик Перкинс Тайрон Лю Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Кавай Ленард Терэнс Мэнн Боунс Хайлэнд Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Клипперс» подходят к плей-офф в отличных кондициях. Ранее он заявлял, что «парусники» выйдут в Финал НБА.

«Когда речь заходит о десяти лучших баскетболистах Лиги, наверняка нам стоит называть Кавая Ленарда. В последнее время он вернулся к своему «стилю Джордана».

Чтобы выиграть чемпионство, в составе должна быть глубина. Да, Джордж вылетел, но Боунс Хайлэнд и Терэнс Мэнн вносят свой вклад со скамейки запасных. Вы вообще видели Уэстбрука?

Расселл Уэстбрук впервые в карьере работает с тренером такого калибра, как Тайрон Лю. Мы увидим его лучшую версию. «Клипперс» будут в порядке», – сказал Перкинс в эфире NBA Today.

В 45 матчах сезона Кавай набирает в среднем 23,9 очка, 6,3 подбора и 3,9 передачи за 33,8 минуты игрового времени. «Клипперс» идут пятыми на Западе с результатом 39-35.

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4 комментария

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Tim Timson
Ответ mibX
Риверс к лучшему был когда-то близко?
я понимаю что может в 2000 вам была не интересна НБА, но все же на баскет ветке на Спортсе такие вещи не прокатывают, близок может и не был, но лучшим признали))
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mibX
Ответ Tim Timson
тренер какого калибра Лю все тяжелее и тяжелее понять, разбег от физрука до лучшего. гены Риверса видимо))
Риверс к лучшему был когда-то близко?
0
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-1
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Tim Timson
тренер какого калибра Лю все тяжелее и тяжелее понять, разбег от физрука до лучшего. гены Риверса видимо))
+1
-1
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Asanov
Да какой топ-10? Топ-3!))
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