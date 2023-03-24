Кендрик Перкинс: «Кавай входит в Топ-10 лучших баскетболистов лиги»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Клипперс» подходят к плей-офф в отличных кондициях. Ранее он заявлял, что «парусники» выйдут в Финал НБА.
«Когда речь заходит о десяти лучших баскетболистах Лиги, наверняка нам стоит называть Кавая Ленарда. В последнее время он вернулся к своему «стилю Джордана».
Чтобы выиграть чемпионство, в составе должна быть глубина. Да, Джордж вылетел, но Боунс Хайлэнд и Терэнс Мэнн вносят свой вклад со скамейки запасных. Вы вообще видели Уэстбрука?
Расселл Уэстбрук впервые в карьере работает с тренером такого калибра, как Тайрон Лю. Мы увидим его лучшую версию. «Клипперс» будут в порядке», – сказал Перкинс в эфире NBA Today.
В 45 матчах сезона Кавай набирает в среднем 23,9 очка, 6,3 подбора и 3,9 передачи за 33,8 минуты игрового времени. «Клипперс» идут пятыми на Западе с результатом 39-35.
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