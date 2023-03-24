Расселл Уэстбрук: «Надеюсь, мы еще будем играть в конце июня»

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук ответил, расценивает ли переход к «парусникам», как начало с нового листа.

«Это определенно был большой опыт, за который я благодарен и благословлен, что Бог поставил меня в такое положение. Собираюсь дорожить каждым моментом, который у меня есть, и надеюсь, что нам доведется играть в конце июня», – сказал Расселл.

Уэстбрук пополнил состав «Клипперс» после дедлайна обменов. В 13 встречах баскетболист набирает 14,1 очка, 7,3 передачи и 5,2 подбора за 30,0 минут игрового времени.

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