Кавай Ленард – о Уэстбруке: «За нас играет будущий член Зала славы»

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Кавай Ленард Баскетбол

Лидер «Клипперс» Кавай Ленард ответил на вопрос, какое влияние на команду оказывает разыгрывающий Расселл Уэстбрук.

«За нас играет будущий член Зала славы. Он привносит в команду энергию, задает темп игре. Отрабатывает на обоих концах площадки. В обороне подбирает мяч и может отзащищаться. Он проделывает отличную работу», – сказал Ленард в послематчевой пресс-конференции.

Уэстбрук пополнил состав «парусников» после дедлайна обменов. В 13 встречах баскетболист набирает 14,1 очка, 7,3 передачи и 5,2 подбора за 30,0 минут игрового времени.

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2 комментария

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Fooler
Ответ Сергей Пузанков
За Таоюаньских леопардов тоже играет будущий член зала славы.
И к чему ты это написал?
+1
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Сергей Пузанков
За Таоюаньских леопардов тоже играет будущий член зала славы.
+1
-2
-1
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