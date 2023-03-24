Кавай Ленард – о Уэстбруке: «За нас играет будущий член Зала славы»
Лидер «Клипперс» Кавай Ленард ответил на вопрос, какое влияние на команду оказывает разыгрывающий Расселл Уэстбрук.
«За нас играет будущий член Зала славы. Он привносит в команду энергию, задает темп игре. Отрабатывает на обоих концах площадки. В обороне подбирает мяч и может отзащищаться. Он проделывает отличную работу», – сказал Ленард в послематчевой пресс-конференции.
Уэстбрук пополнил состав «парусников» после дедлайна обменов. В 13 встречах баскетболист набирает 14,1 очка, 7,3 передачи и 5,2 подбора за 30,0 минут игрового времени.
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