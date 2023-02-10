Заинтересованным в Дэмиане Лилларде командам было сказано, что игрок недоступен для обмена

« » сохранил в составе многолетнего лидера команды после дедлайна на обмены.

Как сообщает обозреватель Крис Хэйнс, заинтересованным в Лилларде командам было недвусмысленно сказано, что 32-летний игрок недоступен для перехода.

Лиллард на протяжении всей карьеры в НБА выступает за «Блэйзерс». Средние показатели в текущем сезоне – 30,9 очка, 4,2 подбора и 7,3 передачи.

«Портленд» занимает 10-е место на Западе с результатом 27-28.

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