Заинтересованным в Дэмиане Лилларде командам было сказано, что игрок недоступен для обмена

Теги возможные переходы Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

«Портленд» сохранил в составе многолетнего лидера команды Дэмиана Лилларда после дедлайна на обмены.

Как сообщает обозреватель Крис Хэйнс, заинтересованным в Лилларде командам было недвусмысленно сказано, что 32-летний игрок недоступен для перехода.

Лиллард на протяжении всей карьеры в НБА выступает за «Блэйзерс». Средние показатели в текущем сезоне – 30,9 очка, 4,2 подбора и 7,3 передачи.

«Портленд» занимает 10-е место на Западе с результатом 27-28.

💣💣💣 Дюрэнт – в «Финиксе»! Уэстбрука обменяли на Д’Анджело Расселла! Жара в последний день обменов в НБА

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Райли Карри
Ну и правильно. Чего он будет в другом клубе в финалы выходить? Мы лучше в Орегоне ничего делать не будем! Чтобы все запомнили Дэйма как игрока Портленда. Команды с одним титулом пятидесятилетней давности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий