Заинтересованным в Дэмиане Лилларде командам было сказано, что игрок недоступен для обмена
«Портленд» сохранил в составе многолетнего лидера команды Дэмиана Лилларда после дедлайна на обмены.
Как сообщает обозреватель Крис Хэйнс, заинтересованным в Лилларде командам было недвусмысленно сказано, что 32-летний игрок недоступен для перехода.
Лиллард на протяжении всей карьеры в НБА выступает за «Блэйзерс». Средние показатели в текущем сезоне – 30,9 очка, 4,2 подбора и 7,3 передачи.
«Портленд» занимает 10-е место на Западе с результатом 27-28.
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