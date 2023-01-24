«Портленд» намерен усилиться перед дедлайном

« » намерен усилить состав перед дедлайном на обмены, пишет инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Отмечается, что «Блэйзерс» по-прежнему хотят строить команду вокруг и не планируют использовать танкинг в нынешнем сезоне.

«Портленд» проиграл 13 из 19 последних матчей и с результатом 22-25 идет на 13-м в Западной конференции. Запасные игроки команды набирают 24 очка в среднем за игру и занимают последнее место в НБА по данному показателю.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»