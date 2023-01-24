«Портленд» намерен усилиться перед дедлайном

Теги возможные переходы Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

«Портленд» намерен усилить состав перед дедлайном на обмены, пишет инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Отмечается, что «Блэйзерс» по-прежнему хотят строить команду вокруг Дэмиана Лилларда и не планируют использовать танкинг в нынешнем сезоне.

«Портленд» проиграл 13 из 19 последних матчей и с результатом 22-25 идет на 13-м в Западной конференции. Запасные игроки команды набирают 24 очка в среднем за игру и занимают последнее место в НБА по данному показателю.

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9 комментариев

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Sergi Barjuan
Нуркича, Харта меняйте, Буги Казинса подписывайте, Олдриджа на скамейку дух поддерживать.
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...Quo Vadis...
Ответ Tim Timson
А почему ждать две недели и усиляться?).. чтобы никто не узнал)
Потому что 9 февраля (если не ошибаюсь) дедлайн.
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...Quo Vadis...
Пейтон выздоравливал всё это время, сейчас прибавится. Шарп, новичок, набирает. Больших используют не регулярно. Грант пропускал (и от этого на скамейку ещё больше нагрузки ложилось).

А, в целом, основная проблема Портленда, пока что - защита. С Саймонсом за такие деньги просчитались они, имхо. На "тройке" он - дыра. А это основное звено. И, если Харт берёт самого опасного игрока противника (когда они играют не зону.. а и в зоне пол состава не дорабатывает), то тут же всё равно бьют в маленьких: Лилларда и Саймонса.

Если только его обменяют на хорошего игрока/игроков. И кого то на рынке подберут, перед ПО (такие будут). Четверо стартеров хорошую игру показывают весь сезон: Лиллард, Нуркич, Грант и Харт (которому можно и со скамьи выходить, но он хорошо страхует).
+4
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Vagant
Если скамейка нулевая, то за счет каких активов усиливаться?
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Vagant
Ответ Tim Timson
А почему ждать две недели и усиляться?).. чтобы никто не узнал)
Потому что всё стараются купить подешевле, а продать подороже. А для некоторых обменов нужны другие команды.
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Фёдор Молчанов
Безнадега.
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Tim Timson
А почему ждать две недели и усиляться?).. чтобы никто не узнал)
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МЗ
Статья из раздела "Новости за 200".
+2
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Nightyork97
Знаменитое усиление ПТБ - когда тебя начинают разводить заранее, но ты не понимаешь этого из года в год.
+21
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