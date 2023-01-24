«Портленд» намерен усилиться перед дедлайном
«Портленд» намерен усилить состав перед дедлайном на обмены, пишет инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.
Отмечается, что «Блэйзерс» по-прежнему хотят строить команду вокруг Дэмиана Лилларда и не планируют использовать танкинг в нынешнем сезоне.
«Портленд» проиграл 13 из 19 последних матчей и с результатом 22-25 идет на 13-м в Западной конференции. Запасные игроки команды набирают 24 очка в среднем за игру и занимают последнее место в НБА по данному показателю.
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А, в целом, основная проблема Портленда, пока что - защита. С Саймонсом за такие деньги просчитались они, имхо. На "тройке" он - дыра. А это основное звено. И, если Харт берёт самого опасного игрока противника (когда они играют не зону.. а и в зоне пол состава не дорабатывает), то тут же всё равно бьют в маленьких: Лилларда и Саймонса.
Если только его обменяют на хорошего игрока/игроков. И кого то на рынке подберут, перед ПО (такие будут). Четверо стартеров хорошую игру показывают весь сезон: Лиллард, Нуркич, Грант и Харт (которому можно и со скамьи выходить, но он хорошо страхует).