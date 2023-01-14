Обозреватель Крис Мэнникс: «Лейкерс» утешают Леброна тем, что в межсезонье поборются за Била или Лилларда»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс по ходу сезона-22/23 несколько раз намекал, что рассчитывает на усиление состава команды.
По словам обозревателя Крис Мэнникса, «Лейкерс» утешают Джеймса тем, что в межсезонье поборются за звездных Брэдли Била («Вашингтон») или Дэмиана Лилларда («Портленд»).
«Уверен, что «Лейкерс» говорят Джеймсу о межсезонье, когда Брэдли Бил или Дэмиан Лиллард могут стать доступными. Тогда клуб бросится со своими пиками в борьбу, чтобы попытаться заполучить их.
Но это скорее фантастика, чем реальность», – сказал Мэнникс.
Можно попробовать выменять за Расса и пики Кузму, Морриса и Бартона. Вашики могут согласится. им нужен нормальный разыгрывающий, и тем более пики. А ЛАЛ получат трех крепких игроков ротации.
Ну и обменять Патбева на что-то более вменяемое за пики второго раунда.