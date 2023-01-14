Звездный форвард «Лейкерс» по ходу сезона-22/23 несколько раз намекал, что рассчитывает на усиление состава команды.

По словам обозревателя Крис Мэнникса, «Лейкерс» утешают Джеймса тем, что в межсезонье поборются за звездных (« ») или (« »).

«Уверен, что «Лейкерс» говорят Джеймсу о межсезонье, когда Брэдли Бил или Дэмиан Лиллард могут стать доступными. Тогда клуб бросится со своими пиками в борьбу, чтобы попытаться заполучить их.

Но это скорее фантастика, чем реальность», – сказал Мэнникс.

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