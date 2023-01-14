Обозреватель Крис Мэнникс: «Лейкерс» утешают Леброна тем, что в межсезонье поборются за Била или Лилларда»

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Лейкерс Портленд НБА Вашингтон Дэмиан Лиллард Брэдли Бил Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс по ходу сезона-22/23 несколько раз намекал, что рассчитывает на усиление состава команды.

По словам обозревателя Крис Мэнникса, «Лейкерс» утешают Джеймса тем, что в межсезонье поборются за звездных Брэдли БилаВашингтон») или Дэмиана ЛиллардаПортленд»).

«Уверен, что «Лейкерс» говорят Джеймсу о межсезонье, когда Брэдли Бил или Дэмиан Лиллард могут стать доступными. Тогда клуб бросится со своими пиками в борьбу, чтобы попытаться заполучить их.

Но это скорее фантастика, чем реальность», – сказал Мэнникс. 

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16 комментариев

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Tim Timson
Это Крис Мэнникс из омерзительной восьмерки?)..
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100 тысяч кэшем Аренаса
Ответ STLJAZZ
Ладно хоть Била, а не Кузму.... А вообще нечего сейчас что-либо планировать. Так как с 14-го по 17-ый год Лэйкерс задрафтовали Зубаца, Рэндла, Ингрэма, Д. Рассела и Л.Бола. Вот это состав бы сейчас был!!! Плюс, если память не изменяет в тоже время у них еще играли Кларксон и вышеупомянутый Кузма.. Но они все это профукали ради одного Короля и, ради одного перстня... А все могло бы быть совсем иначе. Естессна, находясь они все вместе они бы не достигли подобной статистики. Но, дополняя друг друга они бы были способны на нечто большее..
Чистая правда. Просто пол команды уровня плей-офф разбазарили, идиоты!
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Dmitry Trepov
Еще один статодрочер без защиты конечно спасет команду
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Daishi
Зачем его утешать, если его самого спокойно можно толкануть? Леба - единственный ценный актив Лейкерс за который все еще дадут много и это много хотя бы частично позволит сгладить косяки, которые нарезал офис в припадке ублажения его чемпионских амбиций. Очковый рекорд будет побит уже в этом сезоне и в майке Лейкерс, чего страстно желает Басс и никто никому ничего не будет должен. Можно расстаться полюбовно.))
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Иван Кужилин
Ответ STLJAZZ
Ладно хоть Била, а не Кузму.... А вообще нечего сейчас что-либо планировать. Так как с 14-го по 17-ый год Лэйкерс задрафтовали Зубаца, Рэндла, Ингрэма, Д. Рассела и Л.Бола. Вот это состав бы сейчас был!!! Плюс, если память не изменяет в тоже время у них еще играли Кларксон и вышеупомянутый Кузма.. Но они все это профукали ради одного Короля и, ради одного перстня... А все могло бы быть совсем иначе. Естессна, находясь они все вместе они бы не достигли подобной статистики. Но, дополняя друг друга они бы были способны на нечто большее..
Нечто большее это регулярные вылеты в 1-2 раунде плей-офф и один раз за 10 лет они бы вышли в финал конфы, вау. Определенно это стоит того, чтобы не выигрывать чемпионство, не догонять Бостон по титулам. А, ну ещё такой важный моментик, что интерес к этой команде был бы меньше, чем интерес к Лейкерс с Леброном, которые в плей-офф даже не выходят. То есть, вы предлагаете разменять титул, деньги и медийность на ничего? Ну да, вам бы гмом попробовать устроиться
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Vapeev
Ответ STLJAZZ
Ладно хоть Била, а не Кузму.... А вообще нечего сейчас что-либо планировать. Так как с 14-го по 17-ый год Лэйкерс задрафтовали Зубаца, Рэндла, Ингрэма, Д. Рассела и Л.Бола. Вот это состав бы сейчас был!!! Плюс, если память не изменяет в тоже время у них еще играли Кларксон и вышеупомянутый Кузма.. Но они все это профукали ради одного Короля и, ради одного перстня... А все могло бы быть совсем иначе. Естессна, находясь они все вместе они бы не достигли подобной статистики. Но, дополняя друг друга они бы были способны на нечто большее..
Перстень вряд ли взяли бы. Даже в финал конфы Запада с таким составом тяжело было бы выйти. Поэтому игра стоила свеч
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mqh9pzrxgf
Ответ Mr.BadGuy
Я бы на месте ЛАЛ вообще не гонялся за суперзвездами, это полная тупость. Как показали Майами и Кавс, третья звезда (Бощш. Лав) проседает по эффективности при наличии двух других. Без здорового ЭД любые обмены вообще не имеют смысла, а при здоровом ЭД у ЛАЛ уже есть две суперзвезды. Можно попробовать выменять за Расса и пики Кузму, Морриса и Бартона. Вашики могут согласится. им нужен нормальный разыгрывающий, и тем более пики. А ЛАЛ получат трех крепких игроков ротации. Ну и обменять Патбева на что-то более вменяемое за пики второго раунда.
Будет очень смешно если лал вернут Расса в вашик за Кузьму и ролевиков добавив к этому еще пики😂
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mqh9pzrxgf
Ответ STLJAZZ
Ладно хоть Била, а не Кузму.... А вообще нечего сейчас что-либо планировать. Так как с 14-го по 17-ый год Лэйкерс задрафтовали Зубаца, Рэндла, Ингрэма, Д. Рассела и Л.Бола. Вот это состав бы сейчас был!!! Плюс, если память не изменяет в тоже время у них еще играли Кларксон и вышеупомянутый Кузма.. Но они все это профукали ради одного Короля и, ради одного перстня... А все могло бы быть совсем иначе. Естессна, находясь они все вместе они бы не достигли подобной статистики. Но, дополняя друг друга они бы были способны на нечто большее..
Сомневаюсь что с таким составом они прошли бы хотя бы 1 раунд
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STLJAZZ
Ответ Mr.BadGuy
Да вкладываться всеми активами в Била который пропустил половину прошлого сезона, а в этом сезоне испытывает проблемы с обоими коленями, это конечно гениальная идея. Им тогда с ЭД надо сразу договорится кто какую половину сезона пропускает.
им надо Бровь на Била 1 в 1 менять. Выгода для лэйкеров 1005, ибо Дэвис будет отныне играть как Первис Эллисон, и, такой игрок озерным естессна не нужен. А на замену ему есть молодой Брайант...
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-2
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Timur Shafigullin
Ответ STLJAZZ
Ладно хоть Била, а не Кузму.... А вообще нечего сейчас что-либо планировать. Так как с 14-го по 17-ый год Лэйкерс задрафтовали Зубаца, Рэндла, Ингрэма, Д. Рассела и Л.Бола. Вот это состав бы сейчас был!!! Плюс, если память не изменяет в тоже время у них еще играли Кларксон и вышеупомянутый Кузма.. Но они все это профукали ради одного Короля и, ради одного перстня... А все могло бы быть совсем иначе. Естессна, находясь они все вместе они бы не достигли подобной статистики. Но, дополняя друг друга они бы были способны на нечто большее..
Детские контракты кончаются, теперь эти игроки стоят дорого кроме Зубаца.
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Mr.BadGuy
Я бы на месте ЛАЛ вообще не гонялся за суперзвездами, это полная тупость. Как показали Майами и Кавс, третья звезда (Бощш. Лав) проседает по эффективности при наличии двух других. Без здорового ЭД любые обмены вообще не имеют смысла, а при здоровом ЭД у ЛАЛ уже есть две суперзвезды.
Можно попробовать выменять за Расса и пики Кузму, Морриса и Бартона. Вашики могут согласится. им нужен нормальный разыгрывающий, и тем более пики. А ЛАЛ получат трех крепких игроков ротации.
Ну и обменять Патбева на что-то более вменяемое за пики второго раунда.
+2
-1
+1
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Mr.BadGuy
Ответ Максим Макеев
билл бесполезен, а лиллорда попробуйте выменяйте это супер тяжело
Да вкладываться всеми активами в Била который пропустил половину прошлого сезона, а в этом сезоне испытывает проблемы с обоими коленями, это конечно гениальная идея. Им тогда с ЭД надо сразу договорится кто какую половину сезона пропускает.
+16
-2
+14
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Mr.BadGuy
Сейчас их можно теоритически выменять за истекающего Расса, летом их нельзя будет выменять даже в теории, у ЛАЛ просто не будет контрактов уравновесить, а места под потолком нет, о чем вообще новость?
+7
-1
+6
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STLJAZZ
Ладно хоть Била, а не Кузму.... А вообще нечего сейчас что-либо планировать. Так как с 14-го по 17-ый год Лэйкерс задрафтовали Зубаца, Рэндла, Ингрэма, Д. Рассела и Л.Бола. Вот это состав бы сейчас был!!! Плюс, если память не изменяет в тоже время у них еще играли Кларксон и вышеупомянутый Кузма.. Но они все это профукали ради одного Короля и, ради одного перстня... А все могло бы быть совсем иначе. Естессна, находясь они все вместе они бы не достигли подобной статистики. Но, дополняя друг друга они бы были способны на нечто большее..
+12
-8
+4
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Nightyork97
Раскатай губу - закатай обратно
+1
-1
0
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Максим Макеев
билл бесполезен, а лиллорда попробуйте выменяйте это супер тяжело
+2
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