Лука Дончич помог «Далласу» прервать серию из четырех поражений после отмены 16-го технического

Теги Даллас Индиана НБА судьи Лука Дончич Баскетбол

НБА аннулировала 16-й технический фол Луки Дончича, который он получил за разговоры с судьей в матче против «Шарлотт» (100:104).

Звездный баскетболист благодаря этому решению принял участие в гостевом матче с «Индианой».

Дончич набрал 25 очков, 7 подборов и 6 передач, «Мэверикс» победили со счетом 127:104 и прервали серию из четырех поражений.

Техасский клуб занимает 11-е место на Западе (37-29).

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6 комментариев

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Ivan85
Ответ headmaster
37-29??? Чет странно)
и так сойдёт)
0
0
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Ал Б
Ответ headmaster
37-29??? Чет странно)
Да какая разница подумал Валерий 37-29 или 37-39 и написал первый вариант
+7
-1
+6
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Ал Б
Против 3-го состава Индианы. Собрались смогли, так победят
+1
-1
0
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headmaster
37-29??? Чет странно)
0
0
0
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Вадим flanec
Ахахахахахп. Может лига ещё результат матча с Уорриорз отменит, тогда вообще страйк будет.
+1
-3
-2
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DynamoUfa
Ребяткам надо подсобраться, а то никакого плей-офф не увидят
0
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