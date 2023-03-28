аннулировала 16-й технический фол , который он получил за разговоры с судьей в матче против «Шарлотт» (100:104).

Звездный баскетболист благодаря этому решению принял участие в гостевом матче с «Индианой».

Дончич набрал 25 очков, 7 подборов и 6 передач, «Мэверикс» победили со счетом 127:104 и прервали серию из четырех поражений.

Техасский клуб занимает 11-е место на Западе (37-29).

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