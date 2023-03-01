Лука Дончич о решающем промахе Кайри Ирвинга в матче с «Индианой»: «Мы ему доверяем»

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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич после поражения от «Индианы» (122:124) прокомментировал промах Кайри Ирвинга из-за дуги на последних секундах встречи.

«Я думаю, что это был хороший бросок.

Это Кайри. Он может забросить много таких мячей. Так что мы ему доверяем», – сказал Дончич.

«Мэверикс» проиграли 4 из 5 матчей после перехода Ирвинга в команду.

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