Лука Дончич исполнил результативную передачу в прыжке с сопротивлением двух соперников

Теги Даллас Индиана НБА видео Лука Дончич Джейден Харди Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич стал автором красивой результативной передачи в матче с «Индианой» (127:104).

Дончич исполнил передачу поперек площадки под дальний бросок Джейдена Харди в прыжке с сопротивлением двух соперников.

На счету словенца 25 очков, 7 подборов и 6 передач.

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2 комментария

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porosenochek
Лука - квотербек!
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Kudim41
Ох ты ж нихрена себе!!!
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