Лука Дончич исполнил результативную передачу в прыжке с сопротивлением двух соперников
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич стал автором красивой результативной передачи в матче с «Индианой» (127:104).
Дончич исполнил передачу поперек площадки под дальний бросок Джейдена Харди в прыжке с сопротивлением двух соперников.
На счету словенца 25 очков, 7 подборов и 6 передач.
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