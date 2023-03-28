Лука Дончич исполнил результативную передачу в прыжке с сопротивлением двух соперников

Разыгрывающий « » стал автором красивой результативной передачи в матче с «Индианой» (127:104).

Дончич исполнил передачу поперек площадки под дальний бросок Джейдена Харди в прыжке с сопротивлением двух соперников.

На счету словенца 25 очков, 7 подборов и 6 передач.

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