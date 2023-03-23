Звездный разыгрывающий « » в концовке матча против « » (125:127) показал жест, означающий, что судьи куплены.

Словенец был недоволен тем, что судья не зафиксировал фол у Дрэймонда Грина, когда Дончич пытался забросить из-под кольца за 6 секунд до конца при счете 125:122 в пользу «Уорриорз».

После матча владелец «Мэверикс» Марк Кьюбан заявил, что клуб подаст протест на результат в связи с инцидентом, который произошел за 1:54 до конца третьей четверти.

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?