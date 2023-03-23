Лука Дончич показал жестом, что судьи куплены

Теги Даллас Голден Стэйт НБА видео судьи Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич в концовке матча против «Голден Стэйт» (125:127) показал жест, означающий, что судьи куплены.

Словенец был недоволен тем, что судья не зафиксировал фол у Дрэймонда Грина, когда Дончич пытался забросить из-под кольца за 6 секунд до конца при счете 125:122 в пользу «Уорриорз».

После матча владелец «Мэверикс» Марк Кьюбан заявил, что клуб подаст протест на результат в связи с инцидентом, который произошел за 1:54 до конца третьей четверти.

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10 комментариев

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Xell
Ответ Andy
Беляш бесится от бессилия. ГС помощь судей не к чему, чемпионы и так победят всех.
От Лал вылетят стопудова
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Andy
Беляш бесится от бессилия. ГС помощь судей не к чему, чемпионы и так победят всех.
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Константин Согрин
Ответ fridzon
В матче лал Финикс такое точно свистнул бы. Если бы Дончич в Лал играл)
И если бы его звали не Лука, Леброн. А фамилия не Дончич, а сами уже поняли какая)))
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Daishi
Технаря за этот вызывающий и недвусмысленный жест почему-то не дали, последовательность судейства впечатляет.
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fridzon
В матче лал Финикс такое точно свистнул бы. Если бы Дончич в Лал играл)
+4
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Константин Согрин
Ситуация не сказать, чтобы прямо очевидная.
Прямо четкого фола там нет.
Есть же такое правило, если под кольцом, просто прыгай, либо забьешь, либо фол свистнут.

Уверен, когда Лука пересмотрит этот момент со стороны, то поймет, что там нет однозначного фола. Но в игре он же этого не видит, поэтому и реагирует подобным образом.

А фл не дали, скорее всего, потому что, ещё раз, ситуация неочевидная, а судьи устали от его постоянных апелляций. У судей такое бывает.
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FS19
Очень стрёмно себя ведёт.
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Правая нога Дрэймонда Грина
Сам себе помешал и не забил еще)
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icey_punk
нытик
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Makhasamatman Buch
А где там фол?
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