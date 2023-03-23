Лука Дончич показал жестом, что судьи куплены
Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич в концовке матча против «Голден Стэйт» (125:127) показал жест, означающий, что судьи куплены.
Словенец был недоволен тем, что судья не зафиксировал фол у Дрэймонда Грина, когда Дончич пытался забросить из-под кольца за 6 секунд до конца при счете 125:122 в пользу «Уорриорз».
После матча владелец «Мэверикс» Марк Кьюбан заявил, что клуб подаст протест на результат в связи с инцидентом, который произошел за 1:54 до конца третьей четверти.
Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?
Прямо четкого фола там нет.
Есть же такое правило, если под кольцом, просто прыгай, либо забьешь, либо фол свистнут.
Уверен, когда Лука пересмотрит этот момент со стороны, то поймет, что там нет однозначного фола. Но в игре он же этого не видит, поэтому и реагирует подобным образом.
А фл не дали, скорее всего, потому что, ещё раз, ситуация неочевидная, а судьи устали от его постоянных апелляций. У судей такое бывает.