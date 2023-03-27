Разыгрывающий « » набрал 40 очков, 12 подборов и 8 передач в матче против « ».

Это не спасло «Мэверикс» от поражения – 104:110. Техасцы уступили аутсайдеру во второй игре подряд, в целом же серия поражений команды достигла отметки «4».

Словенец реализовал 12 из 29 с игры, а также сделал 2 перехвата и 2 блок-шота при 4 потерях за 40 минут.

«Даллас» идет на 11-м месте вне зоны плей-ин.

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