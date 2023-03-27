Лука Дончич набрал 40+12+8 против «Шарлотт», но «Даллас» снова уступил
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич набрал 40 очков, 12 подборов и 8 передач в матче против «Шарлотт».
Это не спасло «Мэверикс» от поражения – 104:110. Техасцы уступили аутсайдеру во второй игре подряд, в целом же серия поражений команды достигла отметки «4».
Словенец реализовал 12 из 29 с игры, а также сделал 2 перехвата и 2 блок-шота при 4 потерях за 40 минут.
«Даллас» идет на 11-м месте вне зоны плей-ин.
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