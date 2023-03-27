Лука Дончич набрал 40+12+8 против «Шарлотт», но «Даллас» снова уступил

Теги Шарлотт Даллас НБА видео Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич набрал 40 очков, 12 подборов и 8 передач в матче против «Шарлотт».

Это не спасло «Мэверикс» от поражения – 104:110. Техасцы уступили аутсайдеру во второй игре подряд, в целом же серия поражений команды достигла отметки «4».

Словенец реализовал 12 из 29 с игры, а также сделал 2 перехвата и 2 блок-шота при 4 потерях за 40 минут.

«Даллас» идет на 11-м месте вне зоны плей-ин.

«Из парня с ножом он превратился в успешного мужчину». Великий след Джей Ара Холдена в русском баскетболе

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурзин Ринат
Ну хоть убейте, эта дурацкая схема со стучанием мяча от Луки весь матч не работает, да он отдает по 10 передач и забивает 30-40 очков, но команда вообще никак не вовлечена в игру ! И так уже который сезон к ряду , если бы не тот конфликт в Финиксе или не развалившаЯся Юта, то Даллас бы отлетал как и прежде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Trahar_78
Будет прикольно, если Даллас даже в плей-ин не попадёт))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий