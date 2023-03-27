Кайри Ирвинг попросил вывести из зала докучавшего ему болельщика

Защитник « » прервал ход встречи с « » в середине третьей четверти, чтобы удалить мешавшего ему болельщика хозяев. При счете 59:52 в пользу «Хорнетс» игрок вместе с арбитром отправился на противоположную сторону площадки к трибуне, находящейся за кольцом «Шарлотт». Там он указал на освистывающего его зрителя, и секьюрити выпроводили того из зала.

«Далласу» это не помогло. «Мэверикс» уступили «Шарлотт» второй раз подряд (104:100). Команда находится вне зоны плей-ин.