Кайри Ирвинг о словах Дончича про разочарование: «Выходят наружу эмоции, которые подавлялись на протяжении долгого времени»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг прокомментировал слова звездного товарища по команде Луки Дончича, который недавно признался, что на данном этапе испытывает разочарование.

«Уверен, что у него было время, чтобы побыть наедине с собой и осознать это. Но когда он говорит об этом публично, то, как мне кажется, выходят наружу эмоции, которые подавлялись на протяжении долгого времени. Ему захотелось избавиться от этого, выплеснуть. Горжусь им, он был честен и сказал то, что думает.

Мы, конечно, поговорили об этом в раздевалке. И я по ходу всего сезона, да и прошлого тоже, часто упоминаю, что обращаю внимание на человеческий фактор. Победы и поражения неизбежны, но мне не нравится эта придирчивость, когда человек произносит «Я испытал человеческие эмоции», а в ответ кто-то начинает искать виноватых. Начинают тыкать пальцем, указывать на кого-то. Вот эту вещь я не люблю в нашем виде спорта, совсем не люблю. Человеческий фактор вообще сопровождает нас в баскетболе каждый день. Режим 24/7. Не уверен, что люди понимают это», – заявил Ирвинг.

У «Мэверикс» серия из четырех поражений, команда выпала из зоны плей-ин.

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4 комментария

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Are you ready???
Ничего так не объединяет как победы...
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d8d1d4
да в целом Кьюбан и Даллас , просто плохо делают свою работу, вот и все. поднимать кипишь и эпатаж и побеждать, это все же разные вещи.
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headmaster
Полное разочарование от Далласа испытывает не только Дончич. Команда развалилась и просто не может найти себя
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JuVero
добро пожаловать ко мне на сеанс - психотерапии, - добавил Ирвинг
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