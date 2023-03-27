Разыгрывающий « » прокомментировал слова звездного товарища по команде , который недавно признался, что на данном этапе испытывает разочарование.

«Уверен, что у него было время, чтобы побыть наедине с собой и осознать это. Но когда он говорит об этом публично, то, как мне кажется, выходят наружу эмоции, которые подавлялись на протяжении долгого времени. Ему захотелось избавиться от этого, выплеснуть. Горжусь им, он был честен и сказал то, что думает.

Мы, конечно, поговорили об этом в раздевалке. И я по ходу всего сезона, да и прошлого тоже, часто упоминаю, что обращаю внимание на человеческий фактор. Победы и поражения неизбежны, но мне не нравится эта придирчивость, когда человек произносит «Я испытал человеческие эмоции», а в ответ кто-то начинает искать виноватых. Начинают тыкать пальцем, указывать на кого-то. Вот эту вещь я не люблю в нашем виде спорта, совсем не люблю. Человеческий фактор вообще сопровождает нас в баскетболе каждый день. Режим 24/7. Не уверен, что люди понимают это», – заявил Ирвинг.

У «Мэверикс» серия из четырех поражений, команда выпала из зоны плей-ин.

«Из парня с ножом он превратился в успешного мужчину». Великий след Джей Ара Холдена в русском баскетболе