Кайри Ирвинг: «Обидно проигрывать, особенно когда у нас такая талантливая команда»
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг поделился своими мыслями после матча с «Шарлотт» (104:110).
«Проигрывать в баскетболе вообще очень обидно. И особенно обидно, когда у нас такая команда, в которой собраны столь талантливые игроки», – заявил Ирвинг.
Техасцы уступили аутсайдеру во второй игре подряд, в целом же серия поражений команды достигла отметки «4».
На счету Ирвинга 18 очков, 4 подбора, 3 передачи и 2 перехвата при 5 из 15 с игры.
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