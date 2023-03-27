Разыгрывающий « » поделился своими мыслями после матча с « » (104:110).

«Проигрывать в баскетболе вообще очень обидно. И особенно обидно, когда у нас такая команда, в которой собраны столь талантливые игроки», – заявил Ирвинг.

Техасцы уступили аутсайдеру во второй игре подряд, в целом же серия поражений команды достигла отметки «4».

На счету Ирвинга 18 очков, 4 подбора, 3 передачи и 2 перехвата при 5 из 15 с игры.

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