Никола Вучевич заработал удаление в матче с «Лейкерс» за два технических

Теги травмы Чикаго Леброн Джеймс Лейкерс НБА судьи Никола Вучевич Баскетбол

Центровой «Чикаго» Никола Вучевич заработал быстрое удаление под занавес второй четверти матча с «Лейкерс» (118:108).

Вучевич получил два технических за споры с судьей. Он был недоволен тем, что рефери зафиксировал у него нарушение в эпизоде с участием Леброна Джеймса.

«Это была моя ошибка, мне не следовало так реагировать. Спасибо партнерам, что справились», – сказал Вучвич после игры.

За 15 минут Никола набрал 4 очка и 2 подбора.

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1 комментарий

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Djoyin
Скоро, если так пойдет, зрители будут судей в кольцо сажать.
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