Никола Вучевич заработал удаление в матче с «Лейкерс» за два технических

Центровой « » заработал быстрое удаление под занавес второй четверти матча с « » (118:108).

Вучевич получил два технических за споры с судьей. Он был недоволен тем, что рефери зафиксировал у него нарушение в эпизоде с участием .

«Это была моя ошибка, мне не следовало так реагировать. Спасибо партнерам, что справились», – сказал Вучвич после игры.

За 15 минут Никола набрал 4 очка и 2 подбора.

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