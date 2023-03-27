У Леброна Джеймса был разрыв сухожилия стопы. Возможна операция после завершения сезона

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс вернулся в строй в воскресном матче с «Чикаго» (108:118).

38-летний Джеймс пропустил 13 матчей команды и не играл с 26 февраля из-за травмы сухожилия правой стопы.

Джеймс признался, что у него был разрыв сухожилия стопы. Обычно реабилитация в таких случаях занимает больше четырех недель. По словам наблюдавших 4-кратного MVP НБА врачей, они еще не видели столь быстрого восстановления в подобных ситуациях.

Леброн также рассказал, что два доктора советовали ему сделать операцию, после которой он не сыграл бы в этом сезоне.

Хирургическое вмешательство может состояться в межсезонье.

«Даже не знаю. Прямо сейчас это не нужно, а дальше видно будет. После сезона мне сделают МРТ, там и решим. Но если я перенесу операцию в межсезонье, то вы об этом не узнаете. Я не общаюсь с журналистами в межсезонье, а к следующему чемпионату уже буду в порядке», – сказал Джеймс.

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