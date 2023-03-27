Лидер « » Леброн Джеймс вернулся в строй в воскресном матче с «Чикаго» (108:118).

38-летний Джеймс пропустил 13 матчей команды и не играл с 26 февраля из-за травмы сухожилия правой стопы.

Джеймс признался, что у него был разрыв сухожилия стопы. Сразу два доктора советовали ему сделать операцию, после которой он больше не сыграл бы в этом сезоне.

Леброн объяснил, почему принял другое решение.

«Я пошел и посоветовался с Леброном среди травматологов», – сказал Джеймс.

Не исключено, что операцию все же придется делать в межсезонье.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!