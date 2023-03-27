Леброн Джеймс о решении не делать операцию на стопе: «Посоветовался с Леброном среди травматологов»
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс вернулся в строй в воскресном матче с «Чикаго» (108:118).
38-летний Джеймс пропустил 13 матчей команды и не играл с 26 февраля из-за травмы сухожилия правой стопы.
Джеймс признался, что у него был разрыв сухожилия стопы. Сразу два доктора советовали ему сделать операцию, после которой он больше не сыграл бы в этом сезоне.
Леброн объяснил, почему принял другое решение.
«Я пошел и посоветовался с Леброном среди травматологов», – сказал Джеймс.
Не исключено, что операцию все же придется делать в межсезонье.
Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!
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