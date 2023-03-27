Леброн Джеймс о решении не делать операцию на стопе: «Посоветовался с Леброном среди травматологов»

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс вернулся в строй в воскресном матче с «Чикаго» (108:118).

38-летний Джеймс пропустил 13 матчей команды и не играл с 26 февраля из-за травмы сухожилия правой стопы.

Джеймс признался, что у него был разрыв сухожилия стопы. Сразу два доктора советовали ему сделать операцию, после которой он больше не сыграл бы в этом сезоне.

Леброн объяснил, почему принял другое решение.

«Я пошел и посоветовался с Леброном среди травматологов», – сказал Джеймс.

Не исключено, что операцию все же придется делать в межсезонье.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!

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3 комментария

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anton sorokin
Такой же, без высшего образования)
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Валерий Королёв
А этот травматолог тоже ставит правильные диагнозы в 4 случаях из 10?
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Epicman
С таким же престарелым травматологом на спаде?))
+6
-1
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