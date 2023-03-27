Лидер « » восстановился от травмы и вернулся в строй в воскресном матче с « » (108:118).

Джеймс записал на свой счет 19 очков, 8 подборов и 3 передачи при 5 потерях и 6 из 11 с игры.

Леброн начал встречу на скамейке и провел на площадке 30 минут.

«Понятно, что ритм крайне важен. У меня было пару проходов, во время которых мяч ускользал от меня. Пара бросков были не лучшего качества. Но я пропустил четыре недели. Сейчас важно вернуть форму к решающему отрезку чемпионата», – заявил Джеймс.

38-летний Джеймс пропустил 13 матчей команды и не играл с 26 февраля из-за травмы сухожилия правой стопы.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!