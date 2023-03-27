Леброн Джеймс вернулся после травмы, набрав 19 очков и 8 подборов. «Лейкерс» проиграли «Чикаго»

Теги Чикаго Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс восстановился от травмы и вернулся в строй в воскресном матче с «Чикаго» (108:118).

Джеймс записал на свой счет 19 очков, 8 подборов и 3 передачи при 5 потерях и 6 из 11 с игры.

Леброн начал встречу на скамейке и провел на площадке 30 минут.

«Понятно, что ритм крайне важен. У меня было пару проходов, во время которых мяч ускользал от меня. Пара бросков были не лучшего качества. Но я пропустил четыре недели. Сейчас важно вернуть форму к решающему отрезку чемпионата», – заявил Джеймс.

38-летний Джеймс пропустил 13 матчей команды и не играл с 26 февраля из-за травмы сухожилия правой стопы.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!

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1 комментарий

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Jazzzz
Говорю же, - дело было не в Уэстбруке)
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