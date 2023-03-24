Кевин Дюрэнт надеется вернуться 29 марта в игре с «Миннесотой»

Звездный форвард « » совершил значительный прогресс в восстановлении, рассчитывает вернуться в строй 29 марта в домашнем матче против «Миннесоты», сообщает авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Баскетболист пропустил две недели после растяжения связок голеностопа левой ноги во время предматчевой разминки.

В трех встречах за «Финикс» форвард набирает 26,7 очка за игру при 69% реализации.

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана