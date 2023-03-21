Кевин Дюрэнт может вернуться после травмы в конце марта или начале апреля

Теги травмы Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт приближается к возвращению в строй.

В «Санз» надеются, что Дюрэнт вернется после травмы в конце марта или начале апреля.

Кевин уже начал выполнять некоторые упражнения на площадке.

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1 комментарий

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БУГАЙ
хорошо бы а то у санс расписание сложное можно в плей ин вылететь
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