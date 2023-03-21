Кевин Дюрэнт может вернуться после травмы в конце марта или начале апреля
Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт приближается к возвращению в строй.
В «Санз» надеются, что Дюрэнт вернется после травмы в конце марта или начале апреля.
Кевин уже начал выполнять некоторые упражнения на площадке.
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