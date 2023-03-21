Звездный форвард « » приближается к возвращению в строй.

В «Санз» надеются, что Дюрэнт вернется после травмы в конце марта или начале апреля.

Кевин уже начал выполнять некоторые упражнения на площадке.

Двукратный MVP финала пропустил 6 последних матчей из-за растяжения связок голеностопа.

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Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?