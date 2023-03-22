Чендлер Парсонс: «Когда я играл, то больше боялся Дюрэнта, чем Леброна»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Финикс НБА Кевин Дюрэнт Чендлер Парсонс Баскетбол

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс признался, что играть один на один против Кевина Дюрэнта ему нравилось меньше, чем против Леброна Джеймса.

«Когда я играл, то больше боялся защищаться против Дюрэнта, чем против Леброна. Все из-за его умения набирать очки в изоляциях, то, как он способен избавляться от опеки. Или ты можешь хорошо справиться с задачей, но он просто бросит через тебя.

Леброн более пассивен. Он не так агрессивен, он часто старается отдать хорошую передачу, вывести партнера на еще более удобную позицию», – заявил Парсонс.

Недавно экс-одноклубник Джеймса Марио Чалмерс заявил, что Майкла Джордана боялись больше, что 4-кратного MVP.

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3 комментария

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Рома Карабах
Ответ A. V.
Это тот который практически не играл из-за травм , но при этом получил от клуба 100 милл долларов?🤔
Самое забавное, что у него и в Далласе была практически максималка. Как после блеклого отрезка там получить еще большую максималку - талант мирового уровня, не иначе
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Ilovethisgame77
Когда ты там играл , емоё?))) В больничке на play station что ли?
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A. V.
Это тот который практически не играл из-за травм , но при этом получил от клуба 100 милл долларов?🤔
+3
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+2
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