Чендлер Парсонс: «Когда я играл, то больше боялся Дюрэнта, чем Леброна»

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс признался, что играть один на один против ему нравилось меньше, чем против .

«Когда я играл, то больше боялся защищаться против Дюрэнта, чем против Леброна. Все из-за его умения набирать очки в изоляциях, то, как он способен избавляться от опеки. Или ты можешь хорошо справиться с задачей, но он просто бросит через тебя.

Леброн более пассивен. Он не так агрессивен, он часто старается отдать хорошую передачу, вывести партнера на еще более удобную позицию», – заявил Парсонс.

Недавно экс-одноклубник Джеймса Марио Чалмерс заявил, что Майкла Джордана боялись больше, что 4-кратного MVP.

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