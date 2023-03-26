Тим Хардуэй сыграет против «Шарлотт»
Атакующий защитник «Далласа» Тим Хардуэй-младший вернется в строй после болезни в ответном матче против «Шарлотт». Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.
В текущем сезоне «Мэвс» проиграли 8 из 9 встреч в отсутствие Хардуэя.
Показатели 31-летнего баскетболиста составляют 14,0 очков, и 3,6 подбора при 37,6% реализации из-за дуги.
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