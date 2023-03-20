«Лейкерс» на этой неделе просмотрят Тристана Томпсона и Тони Брэдли

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Тристан Томпсон Тони Брэдли Баскетбол

«Лейкерс» на этой неделе просмотрят центровых Тристана Томпсона (32 года, 206 см) и Тони Брэдли (25 лет, 208 см).

Томпсон выступал в НБА с 2011 по 2022 годы, в январе начал карьеру ведущего на ESPN. В 2016-м стал чемпионом лиги в составе «Кавальерс».

Брэдли начинал сезон-22/23 в «Чикаго», который после дедлайна отчислил его для освобождения места в составе под подписание Патрика Беверли. В 12 матчах он набирал 1,6 очка.

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15 комментариев

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BT
Ответ Максим Максимов
Казинсу шанс бы дали.от Тристана щас какая польза ? Он низкий . Таких и так хватает. Вряд-ли он хотя бы так же как раньше на подборе хорош
"Он низкий ."

Сейчас модно говорить "слишком маленький".
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xamer 9
Ответ TurboMen
Лучше бы Ховарда выдернули, на свои 10 минут наиграл бы
Во первых, у Ховарда контракт - придётся выплачивать комиссию за расторжение, и скорее всего пара миллионов долларов точно. Во вторых, учитывая периодичность матчей в чемпионате Тайваня и конкуренцию - Ховард не успеет набрать форму к возможному плей-офф, даже если бы он очень хотел. Какой смысл в 10 минутах на паркете парня, который последние полгода играет с мальчиками в сравнении с игроками НБА?
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Tom Jerry
лучше бы Тони Брэкстон
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lecter666999
Любом случае оба будут плюс минус как Дэвис давать пользы (в пересчёте на минуты ессна)
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Руслан Галиулин
Ответ anton18578
и тома брэди?
С ним перстни обеспечены в любом случае
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TurboMen
Лучше бы Ховарда выдернули, на свои 10 минут наиграл бы
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Starkom
Что между ними общего? Или они пытаются усилиться методом научного тыка?
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Jazzzz
Ну это заявка на гайки
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Skeleton64
Надо было Криштиану подписывать, говорят, он прыгает высоко
+1
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Stan WarHammer
Давно надо было. Сразу как Бамба выбыл.
+1
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anton18578
и тома брэди?
+7
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Максим Максимов
Казинсу шанс бы дали.от Тристана щас какая польза ? Он низкий . Таких и так хватает. Вряд-ли он хотя бы так же как раньше на подборе хорош
0
-1
-1
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Roman Boroveev
Ответ Mr.BadGuy
Лучше б Шона Брэдли просмотрели
Каун и Мозгов ждут звонка.
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ПП ПП
Брэдли без шансов.
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Mr.BadGuy
Лучше б Шона Брэдли просмотрели
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