« » на этой неделе просмотрят центровых (32 года, 206 см) и (25 лет, 208 см).

Томпсон выступал в с 2011 по 2022 годы, в январе начал карьеру ведущего на ESPN. В 2016-м стал чемпионом лиги в составе «Кавальерс».

Брэдли начинал сезон-22/23 в «Чикаго», который после дедлайна отчислил его для освобождения места в составе под подписание Патрика Беверли. В 12 матчах он набирал 1,6 очка.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

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