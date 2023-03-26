Дэмиан Лиллард может пропустить остаток сезона

« » склоняется к тому, чтобы не использовать суперзвезду в оставшейся части сезона, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Разыгрывающий испытывает проблемы из-за повреждения икроножной мышцы.

«Блэйзерс» осталось провести 9 матчей в регулярном чемпионате. Команда на 4 победы отстает от «Оклахомы», которая занимает последнее место, дающее право на участие в плей-ин.

В пятницу в матче против «Чикаго» (96:124) запасной защитник Райан Арчидиаконо вышел в стартовом составе вместо Лилларда и не набрал ни одного очка за 22 минуты на паркете.

Стартовый защитник «Портленда» Анферни Саймонс пропустил два последних матча из-за боли в стопе. Форвард Джерами Грант пропустил пять матчей из-за ушиба четырехглавой мышцы.

«Баскетбол – это искусство». Все детали 71-очкового выступления Лилларда: максимальная дистанция, высочайшая точность, не просто снимок