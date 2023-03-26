Дэмиан Лиллард может пропустить остаток сезона

Теги травмы Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

«Портленд» склоняется к тому, чтобы не использовать суперзвезду Дэмиана Лилларда в оставшейся части сезона, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Разыгрывающий испытывает проблемы из-за повреждения икроножной мышцы.

«Блэйзерс» осталось провести 9 матчей в регулярном чемпионате. Команда на 4 победы отстает от «Оклахомы», которая занимает последнее место, дающее право на участие в плей-ин.

В пятницу в матче против «Чикаго» (96:124) запасной защитник Райан Арчидиаконо вышел в стартовом составе вместо Лилларда и не набрал ни одного очка за 22 минуты на паркете.

Стартовый защитник «Портленда» Анферни Саймонс пропустил два последних матча из-за боли в стопе. Форвард Джерами Грант пропустил пять матчей из-за ушиба четырехглавой мышцы.

«Баскетбол – это искусство». Все детали 71-очкового выступления Лилларда: максимальная дистанция, высочайшая точность, не просто снимок

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7 комментариев

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Andy
Ответ Иван Гульмеш
Индивидуально Лилард проводил один из лучших сезонов. Но это все еще один потраченный просто так год.
Кучу бабла получил, какой еще потраченный год? А титулы с ним не одна команда не получит.
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Nightyork97
Венбаньяма, мы идем за тобой. Уже в открытую танкуем, не стесняемся.
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Xell
Ответ Andy
Демион отдыхай конечно.Все равно партнеры в команде хреновые.А задачу на сезон, набив стату с Хьюстоном ты уже выполнил. Твои фанаты счастливы.
Эти 70все забудут. А его запомнят как чела без гайки и не кубкового бойца.
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Xell
Свою цель на сезон уже выполнил. Накидал 70Хьюстону))
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Фёдор Молчанов
Ответ Andy
Демион отдыхай конечно.Все равно партнеры в команде хреновые.А задачу на сезон, набив стату с Хьюстоном ты уже выполнил. Твои фанаты счастливы.
Да не такие уж и хреновые.
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Иван Гульмеш
Индивидуально Лилард проводил один из лучших сезонов. Но это все еще один потраченный просто так год.
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Andy
Демион отдыхай конечно.Все равно партнеры в команде хреновые.А задачу на сезон, набив стату с Хьюстоном ты уже выполнил. Твои фанаты счастливы.
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