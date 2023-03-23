Кайри Ирвинг и Де’Аарон Фокс – в списке лучших по реализации изоляций в сезоне НБА
Представлен список из десяти игроков НБА с наилучшим процентом реализации изолированных владений.
Подборка сделана из баскетболистов, совершивших не менее 100 изоляций в сезоне-2022/23.
1. Кайри Ирвинг («Даллас»), 55,8% реализации изоляций
2. Де’Аарон Фокс («Сакраменто»), 53,3% реализации изоляций
3. Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), 52,9% реализации изоляций
4. Бэм Адебайо («Майами»), 50% реализации изоляций
5. Демар Дерозан («Чикаго»), 49,2% реализации изоляций
6. Дэмиан Лиллард («Портленд»), 49% реализации изоляций
7. Кавай Ленард («Клипперс»), 47,6% реализации изоляций
8. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), 47,2% реализации изоляций
9. Зак Лавин («Чикаго»), 47,2% реализации изоляций
10. Паскаль Сиакам («Торонто»), 46,7% реализации изоляций
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