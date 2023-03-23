Кайри Ирвинг и Де’Аарон Фокс – в списке лучших по реализации изоляций в сезоне НБА

Теги Демар Дерозан Кайри Ирвинг Кавай Ленард Дэмиан Лиллард Джоэл Эмбиид Зак Лавин Паскаль Сиакам Де'Аарон Фокс Бэм Адебайо Джейлен Брансон Баскетбол

Представлен список из десяти игроков НБА с наилучшим процентом реализации изолированных владений.

Подборка сделана из баскетболистов, совершивших не менее 100 изоляций в сезоне-2022/23.

1. Кайри Ирвинг («Даллас»), 55,8% реализации изоляций

2. Де’Аарон Фокс («Сакраменто»), 53,3% реализации изоляций

3. Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), 52,9% реализации изоляций

4. Бэм Адебайо («Майами»), 50% реализации изоляций

5. Демар Дерозан («Чикаго»), 49,2% реализации изоляций

6. Дэмиан Лиллард («Портленд»), 49% реализации изоляций

7. Кавай Ленард («Клипперс»), 47,6% реализации изоляций

8. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), 47,2% реализации изоляций

9. Зак Лавин («Чикаго»), 47,2% реализации изоляций

10. Паскаль Сиакам («Торонто»), 46,7% реализации изоляций

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