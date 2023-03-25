Яннис Адетокумбо остается лидером по очкам из «краски», Кевин Дюрэнт – со средней дистанции

Известный аналитик ESPN Кирк Голдсберри представил обновленную инфографику, которая показывает, какой игрок НБА в этом сезоне набирает наибольшее количество очков на каждой части площадки.

Форвард «Милуоки» продолжает показывать лучшую результативность в трехсекундной зоне среди всех игроков НБА.

Лидерами по очкам, набранным со средней дистанции, являются из «Финикса» и из «Чикаго».

Наибольшее количество очков из-за дуги набирают пять игроков: , (оба – «Голден Стэйт»), Дэмиан Лиллард («Портленд»), Эл Хорфорд («Бостон») и Квентин Граймс («Нью-Йорк»).

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