Яннис Адетокумбо остается лидером по очкам из «краски», Кевин Дюрэнт – со средней дистанции

Теги НБА Кевин Дюрэнт фото Эл Хорфорд Стефен Карри Демар Дерозан Клэй Томпсон Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Квентин Граймс Баскетбол

Известный аналитик ESPN Кирк Голдсберри представил обновленную инфографику, которая показывает, какой игрок НБА в этом сезоне набирает наибольшее количество очков на каждой части площадки.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо продолжает показывать лучшую результативность в трехсекундной зоне среди всех игроков НБА.

Лидерами по очкам, набранным со средней дистанции, являются Кевин Дюрэнт из «Финикса» и Демар Дерозан из «Чикаго».

Наибольшее количество очков из-за дуги набирают пять игроков: Стефен Карри, Клэй Томпсон (оба – «Голден Стэйт»), Дэмиан Лиллард («Портленд»), Эл Хорфорд («Бостон») и Квентин Граймс («Нью-Йорк»).

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