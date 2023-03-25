Яннис Адетокумбо остается лидером по очкам из «краски», Кевин Дюрэнт – со средней дистанции
Известный аналитик ESPN Кирк Голдсберри представил обновленную инфографику, которая показывает, какой игрок НБА в этом сезоне набирает наибольшее количество очков на каждой части площадки.
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо продолжает показывать лучшую результативность в трехсекундной зоне среди всех игроков НБА.
Лидерами по очкам, набранным со средней дистанции, являются Кевин Дюрэнт из «Финикса» и Демар Дерозан из «Чикаго».
Наибольшее количество очков из-за дуги набирают пять игроков: Стефен Карри, Клэй Томпсон (оба – «Голден Стэйт»), Дэмиан Лиллард («Портленд»), Эл Хорфорд («Бостон») и Квентин Граймс («Нью-Йорк»).
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