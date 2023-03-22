Дэмиан Лиллард о возможной перестройке состава: «Я в «Портленде» не для этого»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Многолетний лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард признался, что ему не хочется участвовать в перестройке состава и омоложении команды.

«Я не заинтересован в этом. Вообще, это звучит обидно. Разговоры о том, что будет в новом сезоне. Мы пытаемся что-то выстроить здесь.

Я в «Портленде» не для этого, особенно на нынешнем этапе карьеры», – сказал Лиллард.

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12 комментариев

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Nightyork97
Ответ Алексааандр
так а кто его спрашивать будет? как видим по опыту, никто не хочет идти к ниму из более-менее полезных игроков. поэтому только игроков брать с драфта и работать с ними. либо отдавать пол царства за одного вменяемого игрока. к примеру можно попробовать швырнуть деньгами в Ривза. насчёт драфта не знаю, кто там будет представлен, поэтому ничего не могу сказать
Да ничего не сделать. Олши завалил своими обменами эту франшизу. Нет возможности даже звезду выменять адекватно. Я как обмен Макколума вспоминаю - мне всегда плохо. Пиков очень мало. Так еще и физрук Биллапс. Я думаю он взял кэш и доволен. Это нелепо звучит, но при такой игре Лилларда арена будет полной, Джоди Аллен сытой, а болельщики разведут руками в очередной раз. Это первое интервью в сезоне, где он стал ныть по поводу плей-оффа. Во всех сезонах это случалось гораздо раньше
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Алексааандр
Ответ Nightyork97
Это намек руководству, что он не будет ждать молодых. Аккуратно подводит к Биллапсу. Скорее всего ПТБ возьмет центра на драфте, а всех больших обменяет. Возможно, что и его кореш Грант уйдет. Лиллард сам лоббировал его подписание. Я так понимаю, что позиции физрука в клубе настолько крепкие, что ему дадут еще сезон издеваться над этим клубом.
так а кто его спрашивать будет? как видим по опыту, никто не хочет идти к ниму из более-менее полезных игроков. поэтому только игроков брать с драфта и работать с ними. либо отдавать пол царства за одного вменяемого игрока. к примеру можно попробовать швырнуть деньгами в Ривза. насчёт драфта не знаю, кто там будет представлен, поэтому ничего не могу сказать
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Undrey
игрок уровня брэдли била без травм, при этом у ночного орка он как леброн: если портленд выиграл то только благодаря гению, если проиграл то эти днари руинят)
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Nightyork97
Ответ Михаил Лук
Разговор не о его бабосах,а о том что он не хочет ничего менять.Владельцев клуба все устраивает?В принципе если клуб приносит прибыль то наверно.Но насколько я знаю Портленд не особо в плюсе
Не понимаю, что менять. Игру? Люди хотят, чтобы он получал 30 миллионов с такой статой, играл как играет, да еще побеждал всех. Дюрант к нам не приедет, ну не приедет к нам этот Кевин Дюрант. В плюсе, налога нет, арена битком каждую игру. Каждую игру Джоди Аллен сидит с Кронином и жрут попкорн пачками.
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Nightyork97
Ответ Алексааандр
а для чего тогда здесь? не понимаю его возмущения. он всю карьеру проводит в Портленде, за это время только один раз вышли в финал конфы. от того что он будет набирать по 40 очков, команда играть лучше не будет, состав полный провал, с ним нельзя на что-то претендовать. что его не устраивает? или он надеется, что в один момент у команды полетит и они зайдут в плей-офф в котором игра строиться совсем по другому и они играя без защиты на что-то смогут претендовать? тогда ладно
Это намек руководству, что он не будет ждать молодых. Аккуратно подводит к Биллапсу. Скорее всего ПТБ возьмет центра на драфте, а всех больших обменяет. Возможно, что и его кореш Грант уйдет. Лиллард сам лоббировал его подписание. Я так понимаю, что позиции физрука в клубе настолько крепкие, что ему дадут еще сезон издеваться над этим клубом.
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Михаил Лук
Ответ Nightyork97
У тебя есть вопросы по его игре? Он проводит хороший сезон. Без Лилларда эта команда будет танковать. Он заслуживает 50кк с этой игрой, посмотрим что будет в 37. Но сейчас к нему нет вопросов. Интересно, вот думают люди. Условно он вывел бы ПТБ в плей-ин ( как при Тоттсе). А дальше что? Ну нет шансов при таком ростере залезть выше. Достаточно посмотреть, что там в краске происходит. Я даже проходным двором это назвать не могу. В рейтинге ESPN Дейм 6 из всех игроков http://www.espn.com/nba/seasonleaders Ну да, какой-то сраный ESPN, на Спортсе же его глорики забраковали. Формула у них такая GP ESPN: ESPN rating = PTS + REB + 1.4*AST + STL + 1.4*BLK -.7*TO + FGM + .5*TGM -.8*(FGA-FGM) + .25*FTM - .8*(FTA-FTM)
Разговор не о его бабосах,а о том что он не хочет ничего менять.Владельцев клуба все устраивает?В принципе если клуб приносит прибыль то наверно.Но насколько я знаю Портленд не особо в плюсе
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Алексааандр
а для чего тогда здесь? не понимаю его возмущения. он всю карьеру проводит в Портленде, за это время только один раз вышли в финал конфы. от того что он будет набирать по 40 очков, команда играть лучше не будет, состав полный провал, с ним нельзя на что-то претендовать. что его не устраивает? или он надеется, что в один момент у команды полетит и они зайдут в плей-офф в котором игра строиться совсем по другому и они играя без защиты на что-то смогут претендовать? тогда ладно
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Nightyork97
Ответ kondratiy
Да, ладно, "я здесь не для этого". А для чего? Взял супермакс - играй на супермакс уровне. А если команде требуется перестройка состава - ну вот такие реалии. И как раз твой супермакс очень мешает собрать конкурентный состав. И чего здесь обидного, зарплата в 50кк/год, чтоли? Или то, что в 37 лет у него будет опция игрока на 63кк?
У тебя есть вопросы по его игре? Он проводит хороший сезон. Без Лилларда эта команда будет танковать. Он заслуживает 50кк с этой игрой, посмотрим что будет в 37. Но сейчас к нему нет вопросов. Интересно, вот думают люди. Условно он вывел бы ПТБ в плей-ин ( как при Тоттсе). А дальше что? Ну нет шансов при таком ростере залезть выше. Достаточно посмотреть, что там в краске происходит. Я даже проходным двором это назвать не могу. В рейтинге ESPN Дейм 6 из всех игроков http://www.espn.com/nba/seasonleaders Ну да, какой-то сраный ESPN, на Спортсе же его глорики забраковали. Формула у них такая
GP

ESPN: ESPN rating = PTS + REB + 1.4*AST + STL + 1.4*BLK -.7*TO + FGM + .5*TGM -.8*(FGA-FGM) + .25*FTM - .8*(FTA-FTM)
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Свежий
Лиллард настолько предан Портленду, что практически в каждом своем интервью намекает на то, чтобы его обменяли с его мегамаксимальным и страшным контрактом (бабосики то на кармане, теперь можно и порингчейзить)
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kondratiy
Да, ладно, "я здесь не для этого". А для чего? Взял супермакс - играй на супермакс уровне. А если команде требуется перестройка состава - ну вот такие реалии. И как раз твой супермакс очень мешает собрать конкурентный состав.
И чего здесь обидного, зарплата в 50кк/год, чтоли? Или то, что в 37 лет у него будет опция игрока на 63кк?
+10
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+9
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Epicman
еще бы сказал: "у нас и так все хорошо"))
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NeraZZ
Портленду в таком случае нужно прощаться с Демьяном
+8
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