Дэмиан Лиллард о возможной перестройке состава: «Я в «Портленде» не для этого»
Многолетний лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард признался, что ему не хочется участвовать в перестройке состава и омоложении команды.
«Я не заинтересован в этом. Вообще, это звучит обидно. Разговоры о том, что будет в новом сезоне. Мы пытаемся что-то выстроить здесь.
Я в «Портленде» не для этого, особенно на нынешнем этапе карьеры», – сказал Лиллард.
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И чего здесь обидного, зарплата в 50кк/год, чтоли? Или то, что в 37 лет у него будет опция игрока на 63кк?