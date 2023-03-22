Многолетний лидер « » признался, что ему не хочется участвовать в перестройке состава и омоложении команды.

«Я не заинтересован в этом. Вообще, это звучит обидно. Разговоры о том, что будет в новом сезоне. Мы пытаемся что-то выстроить здесь.

Я в «Портленде» не для этого, особенно на нынешнем этапе карьеры», – сказал Лиллард.

«Блэйзерс» идут 13-ми на Западе с результатом 31-40. В прошлом сезоне НБА команда не попала в плей-офф, а в позапрошлом вылетела в первом раунде.

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