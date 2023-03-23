40 очков Лаури Маркканена не спасли «Юту» от проигрыша «Портленду»
«Юта» проиграла «Портленду» со счетом 115:127, несмотря на 40 очков и 12 подборов Лаури Маркканена.
Финский форвард реализовал 14 из 23 с игры, 4 из 12 из-за дуги и 8 из 9 с линии штрафных. Также на его счету 3 передачи и 4 потери за 33 минуты на паркете.
Лидер «Блэйзерс» Дэмиан Лиллард провел 33-й матч с 30+ очками в этом сезоне, набрав 30 очков, 7 подборов и 12 передач. Новичок «Портленда» Шэйдон Шарп обновил личный рекорд по количеству очков в одном матче (24), а также сделал 9 подборов, 4 перехвата и 3 передачи.
Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом
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