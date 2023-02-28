Леброн Джеймс – лучший в НБА по мнению экс-игроков лиги, Йокич – 2-й, Адетокумбо – 3-й

Американский портал The Athletic определил лучшего действующего баскетболиста по итогам ежегодного опроса, в котором принял участие 101 бывший игрок НБА.

Форвард «Лейкерс» набрал 28,1% голосов и возглавил рейтинг. В первую тройку вошли центровой « » Никола Йокич (21,2%) и лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо (21%).

Лучшие в по мнению экс-игроков лиги

1. Леброн Джеймс (« ») – 28,1%

2. («Денвер») – 21,2%

3. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 21%

4. Кевин Дюрэнт («Финикс») – 11,8%

5. Стефен Карри («Голден Стэйт») – 6,6%

6. Лука Дончич («Даллас») – 6,6%

7. Кайри Ирвинг («Даллас») – 2,2%

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