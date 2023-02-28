Леброн Джеймс – лучший в НБА по мнению экс-игроков лиги, Йокич – 2-й, Адетокумбо – 3-й

Теги Леброн Джеймс Даллас Денвер Голден Стэйт Лейкерс Милуоки Финикс НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Кайри Ирвинг Яннис Адетокумбо Никола Йокич Лука Дончич Баскетбол

Американский портал The Athletic определил лучшего действующего баскетболиста по итогам ежегодного опроса, в котором принял участие 101 бывший игрок НБА.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 28,1% голосов и возглавил рейтинг. В первую тройку вошли центровой «Денвера» Никола Йокич (21,2%) и лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо (21%).

Лучшие в НБА по мнению экс-игроков лиги

1. Леброн Джеймс («Лейкерс») – 28,1%

2. Никола Йокич («Денвер») – 21,2%

3. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 21%

4. Кевин Дюрэнт («Финикс») – 11,8%

5. Стефен Карри («Голден Стэйт») – 6,6%

6. Лука Дончич («Даллас») – 6,6%

7. Кайри Ирвинг («Даллас») – 2,2%

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6 комментариев

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Nightblackwolf
Учитывая топ-2.. Можно сказать, что рейтинг мусорка.
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Michael Borrow
Ответ Джонни-массажист
Видимо это из уважения к старости....Это правильно....Просто недавно же выложили ,что по реализации бросков с ведения Леброн худший в лиге(Дюрэнт лучший) .И что по трехочковым Леброн лидирует среди худших (лучший по трекам ,как всегда,Карри)....
И? FG% все равно 50%.
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Джонни-массажист
Видимо это из уважения к старости....Это правильно....Просто недавно же выложили ,что по реализации бросков с ведения Леброн худший в лиге(Дюрэнт лучший) .И что по трехочковым Леброн лидирует среди худших (лучший по трекам ,как всегда,Карри)....
+2
-5
-3
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Сергей Орлов
Ответ Alexander Permyakov
Чисто теоретически, учитывая 20 лет в лиге, все эти 101 человек могут оказаться бывшими одноклубниками Леброна)
Думаю, вы недалеко от истины, вряд ли совсем стареньких опрашивали)
+2
-1
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kpvhmsvb2g
dickridng is crazy❄️❄️❄️
+2
-6
-4
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Alexander Permyakov
Чисто теоретически, учитывая 20 лет в лиге, все эти 101 человек могут оказаться бывшими одноклубниками Леброна)
+23
-2
+21
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