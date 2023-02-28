Леброн Джеймс – лучший в НБА по мнению экс-игроков лиги, Йокич – 2-й, Адетокумбо – 3-й
Американский портал The Athletic определил лучшего действующего баскетболиста по итогам ежегодного опроса, в котором принял участие 101 бывший игрок НБА.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 28,1% голосов и возглавил рейтинг. В первую тройку вошли центровой «Денвера» Никола Йокич (21,2%) и лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо (21%).
Лучшие в НБА по мнению экс-игроков лиги
1. Леброн Джеймс («Лейкерс») – 28,1%
2. Никола Йокич («Денвер») – 21,2%
3. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 21%
4. Кевин Дюрэнт («Финикс») – 11,8%
5. Стефен Карри («Голден Стэйт») – 6,6%
6. Лука Дончич («Даллас») – 6,6%
7. Кайри Ирвинг («Даллас») – 2,2%
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