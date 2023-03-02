Бывшая звезда НФЛ: «Джеймс Харден хорошо подошел бы «Лейкерс» и Леброну Джеймсу»
Бывшая звезда НФЛ Кейшон Джонсон считает, что защитник Джеймс Харден («Филадельфия») хорошо подошел бы Леброну Джеймсу в «Лейкерс».
«Лейкерс» нужен определенный игрок. Леброну нужен определенный игрок. И этим игроком может быть Джеймс Харден или Кайри Ирвинг.
Харден вполне может перейти на Запад, откуда он родом. Это хорошая возможность для него. Он из Южной Калифорнии. Он способен управлять нападением. Он снайпер. Леброн любит окружать себя снайперами. Так что я бы не стал исключать такой вариант», – сказал Джонсон.
Леброн – король мемов: потребность привирать, пантомима имени Джей Ара Смита, пропажа волос, слезы и умирание
Летом разбегутся Ривс, 84/4, Хач, и остальные.