Бывшая звезда НФЛ: «Джеймс Харден хорошо подошел бы «Лейкерс» и Леброну Джеймсу»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Филадельфия НБА Джеймс Харден Кайри Ирвинг Баскетбол

Бывшая звезда НФЛ Кейшон Джонсон считает, что защитник Джеймс Харден («Филадельфия») хорошо подошел бы Леброну Джеймсу в «Лейкерс».

«Лейкерс» нужен определенный игрок. Леброну нужен определенный игрок. И этим игроком может быть Джеймс Харден или Кайри Ирвинг.

Харден вполне может перейти на Запад, откуда он родом. Это хорошая возможность для него. Он из Южной Калифорнии. Он способен управлять нападением. Он снайпер. Леброн любит окружать себя снайперами. Так что я бы не стал исключать такой вариант», – сказал Джонсон.

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2 комментария

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Mr.BadGuy
новое биг трио - дед, жирдяй и калека. точно всех победит. особенно с 12 минималками в помошниках.
Летом разбегутся Ривс, 84/4, Хач, и остальные.
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Генри Суслофф
а лучше оба) ну чтоб наверняка
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