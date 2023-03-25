Джейлен Браун: «Роберт Уильямс — ключевой игрок»

Теги Бостон НБА Джейлен Браун Роберт Уильямс Баскетбол

Атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун отметил важность центрового Роберта Уильямса для команды.

«Роб – фантастический. Роб — ключевой игрок.

Главное, чтобы он не травмировался. Нам нужно продолжать давать ему мяч под кольцо. Он очень эффективен на обоих концах площадки. Так что всегда, когда он в игре, он делает нашу команду намного лучше», – сказал Браун.

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3 комментария

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RayRay
А вот тут он прав. Это цемент «краски» . И партнёрам спокойней .
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RayRay
Ответ Jazzzz
Как Бен Уоллес для чемпионского Детройта
Да, кто помнит Бена !
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Jazzzz
Как Бен Уоллес для чемпионского Детройта
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